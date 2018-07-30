32% российских компаний не намерены брать на работу людей предпенсионного возраста в случае принятия реформы

32% российских компаний не намерены брать на работу людей предпенсионного возраста в случае принятия пенсионной реформы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты исследования Института Адизеса. В ряде случаев работодатели готовы принимать на работу предпенсионеров в случае их высокой квалификации или на рядовые должности. Лишь в 7% случаев наниматели берут работников вне зависимости от их возраста.