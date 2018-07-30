32% российских компаний не намерены брать на работу людей предпенсионного возраста в случае принятия реформы
32% российских компаний не намерены брать на работу людей предпенсионного возраста в случае принятия пенсионной реформы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты исследования Института Адизеса. В ряде случаев работодатели готовы принимать на работу предпенсионеров в случае их высокой квалификации или на рядовые должности. Лишь в 7% случаев наниматели берут работников вне зависимости от их возраста.
Комментарии20
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nehoroshiy 30 июля 2018 | 20:37
А то мы не знаем.
danko1 30 июля 2018 | 20:45
nehoroshiy: В реальности будет еще хуже.
И повод для отказа любой найдут, который с возрастом не связан.
Уже объявили о многократном повышении финансирования центров занятости для переобучения.
Интересно, на кого они переучивать будут строителей, токарей и людей прочих профессий физического труда?
Или просто попилят впустую?
lvl100500 30 июля 2018 | 20:48
danko1: Тебе кастрюля какое дело до России?
danko1 30 июля 2018 | 20:55
lvl100500: Портянка, в начальную школу иди и не хами старшим.
Мне в отличии от портянок, которые россиян ненавидят, до России прямое дело всегда было и будет. Не желаю жить в стране воров во власти и нищих россиян, которые без пенсии и работы останутся.
ura_123 30 июля 2018 | 21:59
lvl100500: Научись хотя бы расставлять знаки препинания,а то ведь скоро новый учебный год.
nehoroshiy 30 июля 2018 | 21:06
danko1: Попилят, но не впустую.)
astet 30 июля 2018 | 20:49
nehoroshiy: вот они - предатели дела Путина,
по которым плачут казацкие нагайки
и омоновские дубинки!!!
Полная экспроприация всего,
что успели нахватать эти предатели,
поможет претворить в жизнь
великие предначертания Владимира Путина!
Да святится в веках его имя!
elloi 30 июля 2018 | 20:55
astet: А есть ли теперь в России такая специальность : холуй Путина и сколько за работу по этой специальности платят ? И берут ли на такую работу и людей в предпенсионном возрасте ?
seryj_wolk 30 июля 2018 | 21:17
elloi: Ни один нормальный предприниматель не возьмет на работу человека, которого трудно или невозможно уволить. Так что действительное число предпринимателей, которые не возьмут таких людей на работу, находится около 100%
nehoroshiy 30 июля 2018 | 21:03
astet: На вряд-ли эти будут угнетать. Видимо они и осуществляют немалый вклад в национальный продукт. К тому же 32%- это только официально заявили.
lager23 30 июля 2018 | 20:42
Это тупик...!
sasass 30 июля 2018 | 20:49
Россия поголовно станет безработной и тогда-то появиться настоящая оппозиция...
estamp 30 июля 2018 | 21:00
sasass: Российская т.н. оппозиция все мечтает, что кто-то ща нее свергнет режим, пока они будут элитных шлюх по кабакам водить. А потом позовет присесть на финансовые потоки.
estamp 30 июля 2018 | 21:02
sasass: и вообще-то любой хомяк скажет, что население России давно голодает и тотально безработно. Что еще надо нынешней ненастоящкй оппозиции?
nehoroshiy 30 июля 2018 | 21:20
sasass: Наш народ слово "оппозиция" вводит в замешательство. Хотя по хорошему- это политические силы которые должны конкурировать за право развивать страну.
estamp 30 июля 2018 | 20:58
32% российских компаний не намерены брать на работу людей предпенсионного возраста в случае принятия реформы
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А сейчас эти 32% с радостью? Хм:)
Просто предпенсионный возраст сменится
ura_123 30 июля 2018 | 22:02
estamp: Чувачок,у тебя когнитивный диссонанс разыгрался? Перечитай свои предыдущие комментарии)))
buva53 30 июля 2018 | 20:59
Не намерены 95% - просто 32% не боятся в этом признаться.
supostat 30 июля 2018 | 21:06
Да их не 30%, а все 99%. Это ж очевидно.
hiryrg 30 июля 2018 | 21:22
7% - правда, 32% - враньё. 32% - это 100%.