Компанию, которая объявила об обнаружении крейсера времен Русско-японской войны, заподозрили в мошенничестве

Южнокорейскую компанию, которая объявила об обнаружении затонувшего крейсера времен Русско-японской войны «Дмитрий Донской», заподозрили в мошенничестве. Как передает агентство «Ренхап», главе фирмы запрещено покидать пределы Сеула. Отмечается, что из-за распространенных компанией слухов о том, что на борту судна перевозилось 200 тонн русского золота, спецслужбы теперь вынуждены отслеживать на фондовом рынке признаки подозрительной активности.