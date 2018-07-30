Компанию, которая объявила об обнаружении крейсера времен Русско-японской войны, заподозрили в мошенничестве
Южнокорейскую компанию, которая объявила об обнаружении затонувшего крейсера времен Русско-японской войны «Дмитрий Донской», заподозрили в мошенничестве. Как передает агентство «Ренхап», главе фирмы запрещено покидать пределы Сеула. Отмечается, что из-за распространенных компанией слухов о том, что на борту судна перевозилось 200 тонн русского золота, спецслужбы теперь вынуждены отслеживать на фондовом рынке признаки подозрительной активности.
Комментарии5
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sasass 30 июля 2018 | 20:52
Мошенники всегда около золота трутся - разве в ЦБ мало их...
tks 30 июля 2018 | 21:05
А проверить по координатам - нельзя?
boseal 30 июля 2018 | 22:03
tks: Водолазом на общественных началах пойдете?)
tuman13 30 июля 2018 | 21:07
Мошенники очень часто гонят волну, чтобы в мутной воде половить рыбку. Ну типа так называемых правозащитников, которые сначала выдумывают страшилки, потом пугаются этих страшилок и взвивается вселенский вопль.
ugiazov 30 июля 2018 | 21:19
А нельзя организовать международную экспедицию? Тогда всё будет открыто.