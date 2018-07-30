Арестованный глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун объявил в СИЗО Лефортово голодовку
Об этом ТАСС сообщили в московской ОНК. Таким образом он протестует против недопуска его к выборам на пост главы района на новый срок и недопуска к нему адвоката. Ранее сообщалось, что вместо Шестуна на выборы пойдет его жена Юлия. Она уже зарегистрирована кандидатом на выборах главы района.
Комментарии1
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sasass 30 июля 2018 | 20:57
Коса камень нашла- мог бы работать главой и без выборов..