Издателя Медиазоны Петра Верзилова задержали на выходе из спецприемника, где он отбывал 15 суток ареста за акцию в финале чемпионата мира по футболу. В интервью «Эху Москвы» сам Верзилов сообщил, что его снова везут в ОВД «Лужники», с какой целью – он не знает.

Вместе с Верзиловым 15 суток ареста получили участницы Pussy Riot: Ольга Пахтусова, Ольга Курачёва и Вероника Никульшина. Пахтусова у себя в Твиттере пишет, что их тоже задержали на выходе из спецприемника.