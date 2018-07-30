Издателя Медиазоны Петра Верзилова задержали на выходе из спецприемника, где он отбывал 15 суток ареста
Издателя Медиазоны Петра Верзилова задержали на выходе из спецприемника, где он отбывал 15 суток ареста за акцию в финале чемпионата мира по футболу. В интервью «Эху Москвы» сам Верзилов сообщил, что его снова везут в ОВД «Лужники», с какой целью – он не знает.
Вместе с Верзиловым 15 суток ареста получили участницы Pussy Riot: Ольга Пахтусова, Ольга Курачёва и Вероника Никульшина. Пахтусова у себя в Твиттере пишет, что их тоже задержали на выходе из спецприемника.
Комментарии14
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banyi3 30 июля 2018 | 20:32
И как жить после этого? )))
patrikk_1 30 июля 2018 | 20:43
Издателя Медиазоны Петра Верзилова задержали на выходе из спецприемника, где он отбывал 15 суток ареста...
Повезут Петю-петушка в Хорватию, для мужского разговора с тамошними ультрас.
blinorozhiy_chmo 30 июля 2018 | 20:49
Надоел.)
Да идёт он... в "Бешеную Вагину" /как они сами себя назвали/.
luger_max_otto 30 июля 2018 | 20:54
Обычный захват заложника преступным режимом.
Хутина- на пуй.
master_superanalitik 30 июля 2018 | 20:55
banyi3:
Петруху Верзилова следует выпороть и отпустить на свободу. И когда в России появится непоротое поколение либералов - будет всем щастье.
lager23 30 июля 2018 | 20:49
Только слабая власть мстительна поэтапно!
tks 30 июля 2018 | 20:49
Как я и предполагал: на основании административки склеют уголовку, ст.213 УК.
kunst54 30 июля 2018 | 20:50
Как у гэбешников-то очко трясется, как власть потерять боятся, ссут средь бела дня.
bamashka 30 июля 2018 | 20:55
До чего это беззаконие вымораживает - последнее дело за один проступок десять раз наказывать, да ещё так по-иезуитски! . Ещё модно в деле одного обвиняемого "выделять " что-нибудь в отдельное производство, и вот уже и не одно преступление, и на втором суде по одному и тому же делу можно обвиняемого считать рецидивистом. Это современный ремейк сталинских "повторных процессов", когда после одного суда отправляли в ссылку, а через несколько лет снова хватали, пытали, судили и тогда уже отправляли в лагеря или расстреливали. Хотя совершенно очевидно, что поднадзорный ссыльный ничего насовершать не мог. Когда уже наконец страна сойдёт с этого повторяющегося адского круга беззакония и бесправия?
tks 30 июля 2018 | 21:17
bamashka: Когда? Когда население перестанет поклоняться мусора, гэбилам и вертухаям.
borisv 30 июля 2018 | 21:01
Всё-таки решили упаковать лет на пять. Боже, какая тоска...
putin_itogy 30 июля 2018 | 21:05
Поступил срочный приказ от ГЕБНЯВЫХ - их надо ИНЕКЦИРОВАТЬ СПЕЦАЛЬНЫМ ЯДОМ,
медленнодействующим!!
путин дал наказ, медленно умерщвить обидевших его, Пахан не должен прощать нанесённой ему личной обиды.
146% - их убъют!
Сейчас им подмешают в пищу ЯД, или РАКОВЫЕ СПОРЫ!
Ребята обречены!
tuman13 30 июля 2018 | 21:11
putin_itogy: Мужик. Чем торчишь? дай половину.
shlevet 30 июля 2018 | 21:15
О, эти ПР не те, которые уже отсидели по полной за Храм.
Видно дурочки чужой пример не осмыслили.
Ну, теперь сами попробуют небо в клеточку