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Эксклюзив Эха 20:05, 30 июля 2018

Адвокат Бирюкова, обратившаяся в СК с просьбой о защите для заключенного Макарова, считает, что ответ маловероятен

Адвокат Ирина Бирюкова, обратившаяся в Следственный комитет (СК) для предоставления государственной защиты заключенному ярославской колонии Евгению Макарову, опасающемуся за свою жизнь, считает, что ответ маловероятен. Об этом сама И.Бирюкова сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Она подтвердила, что подала заявление, и ждет ответа, хотя считает его маловероятным, учитывая, что на ее «неоднократные заявления до сих пор нет ответа, хотя законом предусмотрен максимальный срок до трех суток», — сказала И.Бирюкова.

Адвокат пояснила, что от уполномоченного по правам человека в Ярославской области поступила информация об опасениях заключенного Е.Макарова за свою жизнь. В частности, он просил не вывозить его из колонии без личного присутствия адвоката И.Бирюковой, так как его «могут убить, представив это как самоубийство», — сказала И.Бирюкова.

По словам адвоката, это объясняется тем, что в личном деле Е.Макарова имеется запись о его склонности к суициду. Она появилась из-за того, что Е.Макаров «после очередного избиения порезал себе лицо, чтобы его отправили в санчасть, чтобы его перестали бить», — уточнила адвокат.

И.Бирюкова отметила, что к подобной практике обращений прибегал фонд «В защиту прав заключенных» по одному или нескольким своим подзащитным". Она сказала, что не знает, каков был результат обращений.

23 июля адвокат И.Бирюкова была вынуждена покинуть Россию из-за угроз в ее адрес после передачи журналистам видео с пытками сотрудниками ярославской колонии заключенного.

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