Природный пожар, который бушует на севере Калифорнии, является беспрецедентным в истории штата
Об этом заявил CNN официальный представитель управления защиты лесных угодий и противопожарной охраны Калифорнии. По его словам, пожар охватил площадь в 330 квадратных километров, его удалось локализовать лишь на 20%.
Комментарии3
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serhio_25__ 30 июля 2018 | 20:08
Никогда не было и вот опять. Опять чиновники не готовы к ежегодному пожару?
banyi3 30 июля 2018 | 20:10
Как же так ? Все деньги МЧС пропило? )))
mozhem_povtorit 30 июля 2018 | 20:29
Нужно начать расследование о возможной причастности России к пожарам в Калифорнии.