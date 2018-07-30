Заключенный одной из тюрем на юго-востоке Франции взял в заложники медсестру

Как сообщает Минюст страны, создан кризисный штаб. Представитель полиции сообщил, что с заключенным, который угрожает заложнице самодельным оружием, начаты переговоры. На место события стянуты спецподразделения полиции. По имеющимся данным, злоумышленник отбывает наказание за преступление, не связанное с терроризмом.