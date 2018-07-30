Заключенный одной из тюрем на юго-востоке Франции взял в заложники медсестру
Как сообщает Минюст страны, создан кризисный штаб. Представитель полиции сообщил, что с заключенным, который угрожает заложнице самодельным оружием, начаты переговоры. На место события стянуты спецподразделения полиции. По имеющимся данным, злоумышленник отбывает наказание за преступление, не связанное с терроризмом.
Комментарии1
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blinorozhiy_chmo 30 июля 2018 | 20:33
Вауу.
Кумир и идол российской продажной доморощенной оппозиции великий художник Павленский и там продолжает акционизьмом заниматься?!!
Ну, дела...