В Париже прошла акция в поддержку Олега Сенцова
Как передает Новая газета, на фасаде здания мэрии 4 округа появился большой портрет украинского режиссера. Одним из инициаторов акции стал французский философ Мишель Ельчанинофф. 9 июля он опубликовал в газете Монд открытое письмо к президенту Франции в поддержку Сенцова. В ответе Елисейского дворца говорилось, что ситуация обсуждается на уровне глав государств с участием французских НКО и всего дипломатического аппарата Франции. Сегодняшняя акция у мэрии 4 округа собрала около 500 человек.
Комментарии10
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skakol 30 июля 2018 | 20:06
Ндя ! Лицемерие лягушатников зашкаливает ! ))))
romashka__ 30 июля 2018 | 20:12
Судьба украинца Олега Сенцова важнее для парижан,
чем для москвичей, задавленных любовью Собянина и ОПГ.
kamen_12 30 июля 2018 | 20:13
romashka__: Дык надо бомбу Сенцова в Париже заложить, коль такая любовь к бомбистам.
skakol 30 июля 2018 | 20:15
romashka__: Так украина энтож славянская хранция !) А нам мокшам до этого синцова - по барабану !))))
shlevet 30 июля 2018 | 20:17
romashka__: //Судьба украинца Олега Сенцова важнее для парижан,
чем для москвичей,...//
С хрена ли москвичей должна волновать судьба этого упыря?
Он что, что то сделал для москвичей.
Да пусть горит в аду
blinorozhiy_chmo 30 июля 2018 | 20:27
Безызвестный философ Мишель смог бы пропиариться лучшим образом, если бы вышел на акцию "Свободу яйцеприбивателю-поджигателю Павленскому" и "Я - придурок Павленский"...
А так... на террористе сенцове большой славы не поимеешь - бандит и в Африке бандит. ))
bozk 30 июля 2018 | 20:09
Очень актуальная акция для парижан.
banyi3 30 июля 2018 | 20:12
Хорошее дело )))) Завтра они придут к вам )
needroid 30 июля 2018 | 20:36
А как там поживает голодающий яйцеприколачивающий поджигатель дверей?
smip Михаил Сорокин 30 июля 2018 | 20:36
Этот Мишель какой француз такой и филосОф.