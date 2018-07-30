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20:01, 30 июля 2018

В Париже прошла акция в поддержку Олега Сенцова

Как передает Новая газета, на фасаде здания мэрии 4 округа появился большой портрет украинского режиссера. Одним из инициаторов акции стал французский философ Мишель Ельчанинофф. 9 июля он опубликовал в газете Монд открытое письмо к президенту Франции в поддержку Сенцова. В ответе Елисейского дворца говорилось, что ситуация обсуждается на уровне глав государств с участием французских НКО и всего дипломатического аппарата Франции. Сегодняшняя акция у мэрии 4 округа собрала около 500 человек.

Комментарии

10

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skakol 30 июля 2018 | 20:06

Ндя ! Лицемерие лягушатников зашкаливает ! ))))

romashka__ 30 июля 2018 | 20:12

Судьба украинца Олега Сенцова важнее для парижан,
чем для москвичей, задавленных любовью Собянина и ОПГ.

kamen_12 30 июля 2018 | 20:13

romashka__: Дык надо бомбу Сенцова в Париже заложить, коль такая любовь к бомбистам.

skakol 30 июля 2018 | 20:15

romashka__: Так украина энтож славянская хранция !) А нам мокшам до этого синцова - по барабану !))))

shlevet 30 июля 2018 | 20:17

romashka__: //Судьба украинца Олега Сенцова важнее для парижан,
чем для москвичей,...//
С хрена ли москвичей должна волновать судьба этого упыря?
Он что, что то сделал для москвичей.
Да пусть горит в аду

blinorozhiy_chmo 30 июля 2018 | 20:27

Безызвестный философ Мишель смог бы пропиариться лучшим образом, если бы вышел на акцию "Свободу яйцеприбивателю-поджигателю Павленскому" и "Я - придурок Павленский"...

А так... на террористе сенцове большой славы не поимеешь - бандит и в Африке бандит. ))

bozk 30 июля 2018 | 20:09

Очень актуальная акция для парижан.

banyi3 30 июля 2018 | 20:12

Хорошее дело )))) Завтра они придут к вам )

needroid 30 июля 2018 | 20:36

А как там поживает голодающий яйцеприколачивающий поджигатель дверей?

smip Михаил Сорокин 30 июля 2018 | 20:36

Этот Мишель какой француз такой и филосОф.

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