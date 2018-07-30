В Париже прошла акция в поддержку Олега Сенцова

Как передает Новая газета, на фасаде здания мэрии 4 округа появился большой портрет украинского режиссера. Одним из инициаторов акции стал французский философ Мишель Ельчанинофф. 9 июля он опубликовал в газете Монд открытое письмо к президенту Франции в поддержку Сенцова. В ответе Елисейского дворца говорилось, что ситуация обсуждается на уровне глав государств с участием французских НКО и всего дипломатического аппарата Франции. Сегодняшняя акция у мэрии 4 округа собрала около 500 человек.