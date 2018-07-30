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Эксклюзив Эха 20:01, 30 июля 2018

Киностудия «Чеченфильм», в отношении которой МВД возбудило уголовное дело о мошенничестве, ликвидирована еще в 2014

Киностудия «Чеченфильм», в отношении которой МВД возбудило уголовное дело о мошенничестве, ликвидирована еще в 14-ом году. Об этом «Эху Москвы» заявил пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов. По его словам, гендиректор студии давно покинул Россию.
Ранее РБК сообщал, что компания получила от Минкульта России 22 миллиона рублей на производство фильма, однако картина не была снята, а деньги государству не возвращены.

Комментарии

2

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morganafata 30 июля 2018 | 20:10

Ну этот чиновник с очень большим трудом говорит на государственном языке, из того что я поняла, к чеченцам вопросов быть не может, это вороватый минкультуры замутил с какими-то уже зарубежными гражданами воровскую оферу, может я плохо поняла его суржик.

patrikk_1 30 июля 2018 | 20:24

Киностудия «Чеченфильм», в отношении которой МВД возбудило уголовное дело о мошенничестве, ликвидирована еще в 2014...

Вот бы на "Чеченфильме" сняли кино о жизни чеченских чабанов "Горбатая гора", тогда бы все мудаки из "Новой газеты" заткнулись.

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