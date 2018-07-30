Суд арестовал 17-летнего уроженца Чечни, обвиняемого в нападении на полицейского у посольства Словакии в пятницу
Тверской суд Москвы арестовал 17-летнего уроженца Чечни, обвиняемого в нападении на полицейского у посольства Словакии в минувшую пятницу. Заседание проходило в закрытом режиме, так как обвиняемый – несовершеннолетний.
Комментарии2
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hunterhead 30 июля 2018 | 20:27
"Суд арестовал 17-летнего уроженца Чечни, обвиняемого в нападении на полицейского у посольства Словакии в пятницу"
За что? За то, что своего первого русского хотел убить не в 16, а в 17 лет?
scimitar 30 июля 2018 | 20:34
А где наш форумный идиотик, сильно переживающий насчет еврейскуой хуцпы? Должен радоваться, раз вместо тихих мальчиков со скрипочками на улицах теперь шастают молодые отморозки с ножами в карманах.