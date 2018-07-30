В КПРФ планируют инициировать еще одну всероссийскую акцию протеста против пенсионной реформы
«Мы планируем запустить еще одну волну всероссийской акции протеста, такую же как в воскресенье. Я думаю, что это будет либо конец августа, либо начало сентября», — сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» член ЦК КПРФ Александр Ющенко.
Он уточнил, что данный вопрос находится в стадии обсуждения.
Ранее в ряде городов России прошли акции протеста против повышения пенсионного возраста.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
bozk 30 июля 2018 | 19:36
Лучше инициировать Международную акцию! И в Новых Васюках!
evgeny_biolog 30 июля 2018 | 19:55
"Мы планируем запустить еще одну волну"
А не придётся пузыри пускать?
sasass 30 июля 2018 | 19:59
Куй железо пока горячо - власть создала благодатную почву для роста сорняков..