В КПРФ планируют инициировать еще одну всероссийскую акцию протеста против пенсионной реформы

«Мы планируем запустить еще одну волну всероссийской акции протеста, такую же как в воскресенье. Я думаю, что это будет либо конец августа, либо начало сентября», — сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» член ЦК КПРФ Александр Ющенко.

Он уточнил, что данный вопрос находится в стадии обсуждения.

Ранее в ряде городов России прошли акции протеста против повышения пенсионного возраста.