Власти Дагестана отказались финансировать футбольный клуб «Анжи»
Об этом сообщает портал «Спорт24.ру» со ссылкой на письмо Минфина республики. В июне футбольный клуб запросил у ведомства финансовую помощь в размере 300 миллионов рублей. Руководство клуба тогда заявило, что, в противном случае, участие Анжи в чемпионате России может быть прекращено. В прошлом сезоне Анжи выбыл из премьер-лиги, однако команде удалось остаться в РПФЛ благодаря расформированию пермского «Анкара».
Комментарии3
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ze_danil 30 июля 2018 | 19:53
Б-г троицу любит, ога
Тосно, Амкар и Анжи. И это только из высшей лиги российского чемпионата
Слава мундиалю! Российский ногомяч поднялся на недосягаемые высоты!!
aleksandr39 30 июля 2018 | 19:59
Нужно за счет пенсионеров купить Анжи какой либо областью России ,пенсионерам все равно ведь они любят футбол .
sasass 30 июля 2018 | 20:01
Искусственно созданные клубы не живучи ...