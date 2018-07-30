Парламент Македонии назначил на 30-е сентября референдум по соглашению с Грецией о названии страны
Как передает Рейтер, на всенародное голосование выносится и вопрос о вступлении Македонии в НАТО и Евросоюз.
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Как передает Рейтер, на всенародное голосование выносится и вопрос о вступлении Македонии в НАТО и Евросоюз.
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