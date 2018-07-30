Фамилии фигурантов дел о шпионаже и госизмене могли пропасть из базы судов Москвы из-за технического сбоя
Фамилии фигурантов дел о шпионаже и госизмене могли пропасть из информационной базы судов Москвы из-за технического сбоя. Об этом Медиазоне рассказала пресс-секретарь суда Ульяна Солопова. Причины сбоя, по ее словам, сейчас устанавливаются. В настоящий момент фамилии в карточках дел по статьям о госизмене и шпионаже остаются скрыты. Ранее ТАСС со ссылкой на источники в судебной системе сообщал, что на сайте московских судов фамилии обвиняемых или подозреваемых в госизмене и шпионаже теперь отражаться не будут из-за того, что на делах стоит гриф «совершенно секретно».
Комментарии5
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bozk 30 июля 2018 | 19:34
Ничего страшного. Новых найдут.
danko1 30 июля 2018 | 19:41
bozk: Шпиномания трусливой кремлевской крысы должна быть основанием для изоляции его в дурдоме, чтобы опять не получилось так, чтобы эта болезнь привела, как при Сталине, к гибели миллионов невинных жертв.
Власть в России узурпировал не просто вор и бандит, а страшный маньяк.
orein51 30 июля 2018 | 20:20
это как у того оператора из собянского интарвю - "лапша на ухе"...
kaputvsemu 30 июля 2018 | 20:26
Теперь за шпионаж и госизмену привлекут сисадмина.
snagging 30 июля 2018 | 20:32
Так сколько флаконов Новичка разливать?