Фамилии фигурантов дел о шпионаже и госизмене могли пропасть из базы судов Москвы из-за технического сбоя

Фамилии фигурантов дел о шпионаже и госизмене могли пропасть из информационной базы судов Москвы из-за технического сбоя. Об этом Медиазоне рассказала пресс-секретарь суда Ульяна Солопова. Причины сбоя, по ее словам, сейчас устанавливаются. В настоящий момент фамилии в карточках дел по статьям о госизмене и шпионаже остаются скрыты. Ранее ТАСС со ссылкой на источники в судебной системе сообщал, что на сайте московских судов фамилии обвиняемых или подозреваемых в госизмене и шпионаже теперь отражаться не будут из-за того, что на делах стоит гриф «совершенно секретно».