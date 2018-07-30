Венедиктов намерен извиниться перед Путиным за то, что публично подверг сомнению его слова о финансировании Эха Москвы

Алексей Венедиктов намерен извиниться перед Владимиром Путиным за то, что публично подверг сомнению слова главы государства о финансировании «Эха Москвы». По словам Венедиктова, выяснилось, что радиостанция кредитуется Газпром-банком с двузначным процентом, о чем миноритарии, которых главный редактор представлял в совете директоров, ничего не знали. Таким образом, по словам Венедиктова, президент знает больше о финансировании «Эха Москвы», чем главный редактор. В эфире «Эха Москвы» Венедиктов заявил, что ушел из совета директоров радиостанции из-за «конфликта интересов». Представлять интересы миноритарных акционеров в совете директоров будет его зам Екатерина Годлина.