Венедиктов намерен извиниться перед Путиным за то, что публично подверг сомнению его слова о финансировании Эха Москвы
Алексей Венедиктов намерен извиниться перед Владимиром Путиным за то, что публично подверг сомнению слова главы государства о финансировании «Эха Москвы». По словам Венедиктова, выяснилось, что радиостанция кредитуется Газпром-банком с двузначным процентом, о чем миноритарии, которых главный редактор представлял в совете директоров, ничего не знали. Таким образом, по словам Венедиктова, президент знает больше о финансировании «Эха Москвы», чем главный редактор. В эфире «Эха Москвы» Венедиктов заявил, что ушел из совета директоров радиостанции из-за «конфликта интересов». Представлять интересы миноритарных акционеров в совете директоров будет его зам Екатерина Годлина.
Комментарии62
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asi 30 июля 2018 | 20:19
Интересно, зачем она кредитуется, если Эхо уже нескольо лет - прибыльная компания?
fueaqui 30 июля 2018 | 20:30
asi: Кредит может являться инструментом привлечения финансирования для проектов, направленных для дальнейшего увеличения прибыли (которое более чем оправдает издержки по кредиту). Размер такого финансирования может быть бОльшим, нежели объем текущих свободных средств, прибыли - то есть позволяет ускорить развитие.
za_nas 30 июля 2018 | 20:30
asi:
Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов и другие акционеры по закону обязаны ликвидировать свое СМИ, так как его долги более чем вдвое превышают сумму чистых активов. Того требует закон «Об акционерных обществах».
Эхо-полный финанасовый банкрот. Уже третий год. Как спасти Эхо?
И почему Эхо ещё есть? Я же думаю, что после окончания футбольного кубка и встречи с Трампом, всё прояснится.
Пользователи соцсетей в шутку предложили либералам и им сочувствующим немедленно объявлять голодовку и выходить на митинг за спасение «Эха Москвы», которое довело до банкротства его же бездарное руководство.
semper_fidelis 30 июля 2018 | 20:22
А тут ещё и Кирюша сознался, что деньги обналичивал... Нашлись таки методы на Кость Сапрыкиных, похоже.
rash 30 июля 2018 | 20:23
"Где деньги, Зин?"(с)
vladimir1967 30 июля 2018 | 20:24
И что? Прибыльный бизнес тоже берет кредиты.
aallttoo 30 июля 2018 | 20:24
Венедиктов, который изрекает на голубом глазу исключительно истину в последней инстанции, ведомую только ему - не знает, на какие деньги существует его радио.
Символичненько
neyexo 30 июля 2018 | 20:27
Думать надо было, когда говорил.
Всегда уверены, что правы только они!
sergo_25_26 30 июля 2018 | 20:34
А куда пойдут работать эховские тролли?