Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов покинул Совет директоров радиостанции

У себя в телеграм-канале он пишет, что это связано с конфликтом интересов. В интервью РБК Венедиктов уточнил, что не согласен с финансовой политикой, которую проводит генеральный директор радиостанции. По его словам выяснилось, что кредитование «Эха Москвы» Газпром-банком под двузначный процент шло без согласия миноритариев. «То есть получилось так, что президент Путин, который говорил про финансирование «Эха Москвы» во время Прямой линии в июне этого года, знал больше, чем главный редактор. В интервью «Эху Москвы» главный редактор радиостанции сказал, что будет извиняться перед Путиным за то, что публично подверг сомнению слова президента.

Вместо Венедиктова представлять интересы миноритариев в Совете директоров будет его заместитель Екатерина Годлина. Это назначение утверждено на собрании акционеров в конце июня.