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Эксклюзив Эха 19:04, 30 июля 2018

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов покинул Совет директоров радиостанции

У себя в телеграм-канале он пишет, что это связано с конфликтом интересов. В интервью РБК Венедиктов уточнил, что не согласен с финансовой политикой, которую проводит генеральный директор радиостанции. По его словам выяснилось, что кредитование «Эха Москвы» Газпром-банком под двузначный процент шло без согласия миноритариев. «То есть получилось так, что президент Путин, который говорил про финансирование «Эха Москвы» во время Прямой линии в июне этого года, знал больше, чем главный редактор. В интервью «Эху Москвы» главный редактор радиостанции сказал, что будет извиняться перед Путиным за то, что публично подверг сомнению слова президента.

Вместо Венедиктова представлять интересы миноритариев в Совете директоров будет его заместитель Екатерина Годлина. Это назначение утверждено на собрании акционеров в конце июня.

Комментарии

12

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profi1962 30 июля 2018 | 19:07

Позор и не надо извиняться. Они засунули свои руки в ЭМ, без разрешения. Венедиктов вы не правы!!!!!!!!!

neyexo 30 июля 2018 | 19:12

profi1962: у Эха Москвы есть хозяева, собственники, акционеры. Они могут делать со своей собственностью что хотят. Что есть у Венедиктова - независимая редакционная политика.

astet 30 июля 2018 | 19:15

profi1962: всё движется к закрытию ЭМ?
Потеряют от этого все:
и сочувствующие оппозиции,
и больше всего прокремлёвские тролли
(потеряют возможность
нести бред за деньги и
придётся идти на завод к станку
до тех самых 65;)))

r88w556xl4 30 июля 2018 | 19:31

astet: За 80 000 в месяц набирало несколько лет назад посольство США госдеповских троллей, на ХХ до сих пор висит эта вакансия. За сколько вы вкалываете сейчас, сколько у вас эквивалент 30 сребренников?

А радио не закроют, как и сайт, потому что, а) Эхо М это проект Кремля, чтобы взять всех русофобоэкстремистов на карандаш и вести их учёт: б) Никакое другое широко известное СМИ не демонстрирует русофобское гнильё в самом своём ярком натурализме, вызывая стойкий иммунитет у подавляющего большинства российского народа к самому слову "оппозиция".

kryimzdick 30 июля 2018 | 19:11

Ну когда-нибудь всё кончается.

xutinpuy 30 июля 2018 | 19:16

Давно пора что-то менять!
Радио стало невозможно слушать.
Реклама, реклама и самореклама. Одно и то же по 20 раз в час!!
Венедиктов, вы уху ели?! Сколько можно?!

jetsam 30 июля 2018 | 19:25

корень
@что будет извиняться перед Путиным за то, что публично подверг сомнению слова президента. @

а расписал под хохлому @ конфликтом интересов@

zuko13 30 июля 2018 | 19:26

НЕ надо извинятся ! Вы правы !

indeezjoe 30 июля 2018 | 19:29

Неужели Венедиктов признал, что лил помои на страну за казенный счет? Ну посмотрим, как будет извиняться... Будем наблюдать!... Хе-хе-хе...
;-)))

(комментарий скрыт)

theklimoff 30 июля 2018 | 19:35

Прикроют лавочку.

listen_up 30 июля 2018 | 19:44

Дело в том, что "конлфикт интересов" (в совр. международном понимании) - это вовсе не расхождения в финансовой политике между субъектом А и объектом Б. "A conflict of interest" - это когда ААВ (например) выписывает сам себе зарплату и сам контролирует, когда и сколько. Там где придумали этот самый conflict of interest, человек, действительно, покидает свой пост, когда такой конфликт возникает. А здесь, возможно, ААВ прав в своем решении, но это называется по-другому.

sasass 30 июля 2018 | 20:03

Неплохой политический ход - будем наблюдать , что дальше...

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