Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов покинул Совет директоров радиостанции
У себя в телеграм-канале он пишет, что это связано с конфликтом интересов. В интервью РБК Венедиктов уточнил, что не согласен с финансовой политикой, которую проводит генеральный директор радиостанции. По его словам выяснилось, что кредитование «Эха Москвы» Газпром-банком под двузначный процент шло без согласия миноритариев. «То есть получилось так, что президент Путин, который говорил про финансирование «Эха Москвы» во время Прямой линии в июне этого года, знал больше, чем главный редактор. В интервью «Эху Москвы» главный редактор радиостанции сказал, что будет извиняться перед Путиным за то, что публично подверг сомнению слова президента.
Вместо Венедиктова представлять интересы миноритариев в Совете директоров будет его заместитель Екатерина Годлина. Это назначение утверждено на собрании акционеров в конце июня.
Комментарии12
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profi1962 30 июля 2018 | 19:07
Позор и не надо извиняться. Они засунули свои руки в ЭМ, без разрешения. Венедиктов вы не правы!!!!!!!!!
neyexo 30 июля 2018 | 19:12
profi1962: у Эха Москвы есть хозяева, собственники, акционеры. Они могут делать со своей собственностью что хотят. Что есть у Венедиктова - независимая редакционная политика.
astet 30 июля 2018 | 19:15
profi1962: всё движется к закрытию ЭМ?
Потеряют от этого все:
и сочувствующие оппозиции,
и больше всего прокремлёвские тролли
(потеряют возможность
нести бред за деньги и
придётся идти на завод к станку
до тех самых 65;)))
r88w556xl4 30 июля 2018 | 19:31
astet: За 80 000 в месяц набирало несколько лет назад посольство США госдеповских троллей, на ХХ до сих пор висит эта вакансия. За сколько вы вкалываете сейчас, сколько у вас эквивалент 30 сребренников?
А радио не закроют, как и сайт, потому что, а) Эхо М это проект Кремля, чтобы взять всех русофобоэкстремистов на карандаш и вести их учёт: б) Никакое другое широко известное СМИ не демонстрирует русофобское гнильё в самом своём ярком натурализме, вызывая стойкий иммунитет у подавляющего большинства российского народа к самому слову "оппозиция".
kryimzdick 30 июля 2018 | 19:11
Ну когда-нибудь всё кончается.
xutinpuy 30 июля 2018 | 19:16
Давно пора что-то менять!
Радио стало невозможно слушать.
Реклама, реклама и самореклама. Одно и то же по 20 раз в час!!
Венедиктов, вы уху ели?! Сколько можно?!
jetsam 30 июля 2018 | 19:25
корень
@что будет извиняться перед Путиным за то, что публично подверг сомнению слова президента. @
а расписал под хохлому @ конфликтом интересов@
zuko13 30 июля 2018 | 19:26
НЕ надо извинятся ! Вы правы !
indeezjoe 30 июля 2018 | 19:29
Неужели Венедиктов признал, что лил помои на страну за казенный счет? Ну посмотрим, как будет извиняться... Будем наблюдать!... Хе-хе-хе...
;-)))
theklimoff 30 июля 2018 | 19:35
Прикроют лавочку.
listen_up 30 июля 2018 | 19:44
Дело в том, что "конлфикт интересов" (в совр. международном понимании) - это вовсе не расхождения в финансовой политике между субъектом А и объектом Б. "A conflict of interest" - это когда ААВ (например) выписывает сам себе зарплату и сам контролирует, когда и сколько. Там где придумали этот самый conflict of interest, человек, действительно, покидает свой пост, когда такой конфликт возникает. А здесь, возможно, ААВ прав в своем решении, но это называется по-другому.
sasass 30 июля 2018 | 20:03
Неплохой политический ход - будем наблюдать , что дальше...