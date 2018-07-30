СБУ обнародовала имена трех иностранных наемников «ЧВК Вагнера»
По данным ведомства, все они принимали участие в февральских боях в провинции Дейр-эз-Зор.
Имена и фото предполагаемых наемников Служба безопасности Украины опубликовала в Фейсбуке. Это гражданин Молдавии Родион Дончу, гражданин Казахстана Антон Климов, а также гражданин Армении Геворг Грачян. Последний, по данным СБУ, погиб 7 февраля в ходе так называемого «пригожинского наступления». Двое из этого списка ранее также принимали участие в боях на юго-востоке Украины.
Несколько дней назад в СБУ заявили, что им удалось идентифицировать 206 наемников «ЧВК Вагнера», которые в феврале участвовали в боевых действиях в Сирии. Кроме того, ведомство опубликовало данные о 40 погибших и 30 раненых бойцах частной военной компании. На сайте СБУ были выложены их персональные данные с фотографиями.
Ранее сразу несколько СМИ сообщили, что 7 февраля в провинции Дейр-эз-Зор сирийская оппозиция при поддержке американской авиации открыла огонь по сирийским правительственным силам. В их составе также были и наемники из «ЧВК Вагнера».
В Минобороны отрицают участие российских военных в боях в Дейр-эз-Зор, но МИД не исключил, что несколько россиян могли погибнуть в Сирии.
Комментарии31
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danko1 30 июля 2018 | 19:10
В соответствии с УК этих вагнеровцев во главе с вором Пригожиным судить должны.
А Путин этих отморозков не только орденами награждает, но и фотографируется.
Главный бандит России почетным для себя считает сфотографироваться с пригожинскими бандитами.
cattt 30 июля 2018 | 19:18
danko1: Страна должна знать своих "героев", позор семьям и родным этих мерзавцев.
rampa 30 июля 2018 | 19:59
cattt: а вот этого не надо. Я имею ввиду "позор семьям и родным"
serhio_25__ 30 июля 2018 | 19:26
danko1: ""СБУ обнародовала имена трех иностранных наемников «ЧВК Вагнера». По данным ведомства, все они принимали участие в февральских боях в провинции Дейр-эз-Зор"" - Укропия уже даже и не скрывает, что является союзником ИГИЛ.
""В соответствии с УК этих вагнеровцев во главе с вором Пригожиным судить должны. "" - за войну с ИГИЛ? Бабка, ты ислам уже приняла?
mavviomi 30 июля 2018 | 19:34
serhio_25__: за борьбу с сирийскими больницами, за газовые атаки и за бомбежку мирного населения. А от "бородачей" вагнеровцы бегают, везде где они появятся.
serhio_25__ 30 июля 2018 | 19:36
mavviomi: ""за борьбу с сирийскими больницами, за газовые атаки и за бомбежку мирного населения. А от "бородачей" вагнеровцы бегают, везде где они появятся."" - за это американцев, конечно, нужно наказывать.
nowyrusic 30 июля 2018 | 19:35
serhio_25__: педя, они не на ИГИЛ тогда наступали, вагнеровцы на курдов полезли, которые как раз ИГИЛ громил и при поддержке США.
ну США им и вломили.
То есть это вагнеровцы на сторпоне ИГИЛ выступили на их противников рнапали.
За что и заплатили 200 трупами.
serhio_25__ 30 июля 2018 | 19:38
nowyrusic: Укропик, практически вся Сирия уже освобождена от твоих ИГИЛовских побратимов. Если бы не американо-израильская крыша, то полностью бы освободили. И даже укропская помощь не поможет ИГИЛовским террористам.
nowyrusic 30 июля 2018 | 19:51
serhio_25__: да и хорошо, что одни муслимы других крошат. педенька, чего тебя так муслимы волнуют?
У тебя мастер муслим и пользует тебя бесплатно?
Насчет израильской крыши ты себя дураком выставил.
=====
Минобороны РФ поблагодарило Израиль за удары по ИГИЛ* в Сирии
Командование группировки российских войск в Сирии выразило благодарность руководству армии обороны Израиля. Ее авиация и артиллерия ликвидировали террористов в провинции Эль-Кунейтра и предотвратили масштабную провокацию.
Благодаря оперативным и выверенным действиям все террористы, а также их ракетные установки были ликвидированы.
=============
Педя, Израиль лепший друг России.
На днях в Иерусалим Лавров и Герасимов приезжали. действия в Сирии координировать.
Путин с Нетаниягу лобызается регулярно, каждые 2 месяца встречаются. На ЧМ по футболу его пригласил. На Параде Победы рядом стояли и в шествии шли.
педенька, твой антисемитизм неуместен, он русофобией уже отдает.
terens 30 июля 2018 | 19:11
казалось бы, какое СБУ дело до этого. им надоело клепать фэйковые дела или уже раскрыли убийство Шеремета?
poluputing 30 июля 2018 | 19:15
terens: эти вагинаровцы воевали до Сирии в Украине, а СБУ не должно быть до этого дела? Что у вас с соображалкой? Или мокшанцу она не нужна?
kamen_12 30 июля 2018 | 19:21
poluputing: СБУ это же идиоты, кто им верит? Себе в в убыток козни строят, Бабченко и СБУ это комедия на весь мир!
ura_123 30 июля 2018 | 19:37
kamen_12: А вы типа как светочи знаний и умений?
nowyrusic 30 июля 2018 | 19:39
kamen_12: Комедия, конечно, но периодическеи СБУ россиянцев как бы и раком ставит.
Например в деле Бабченко.
Про Моторылу и Гиви говорить не будем? Или хочешь поговорить?
А сейчас они просто сдали вагнеровцев. Я им не завидую.
На сайте СБУ были выложены их персональные данные с фотографиями.
kamen_12 30 июля 2018 | 19:42
nowyrusic: Хочу. После теракта с Мотороллой и Гиви, к аллаху отправляются полковники СБУ. Они наверно всё же идиоты?
nowyrusic 30 июля 2018 | 20:04
kamen_12: Пидораша, ты явно не в себе, у тебя истерика.
Я тебе конкретных ликвидированных пидоров назвал, а ты мифических полковников.
Кстати, я назвал только двоих пидоров, а ликвидировали много больше.
ura_123 30 июля 2018 | 20:11
kamen_12: Гиви с матаролой? Да уж,не Нобелевские лауреаты однозначно )))
mavviomi 30 июля 2018 | 19:46
nowyrusic: надо бы этих тварей в розыск объявить. Хотя это уже наверное сделанно.
shakhtar 30 июля 2018 | 20:14
terens: Да патаму что радиостанции в в РФ армии такие что на приемник " Спидола " все переговоры ихтамнетов на Донбасе можно слушать , А эти дурачки любят поболтать после водочки Типа такого ----- Вона ,Сопля ездил в Сирию бабла поднял ,а другана Кривого из Мухосранска миной бошку снесло .........
skakol 30 июля 2018 | 19:11
Эху пора бы уже завести страничку юмора ,и все новости про хохлов писать там ,Мотькины пырыдачи там кстати ваще лидеры рейтинга будут !)
poluputing 30 июля 2018 | 19:17
skakol: ахалтекинец замухосранский, идите чистить выгребную яму. 25% россиянцев без навыков функционального чтения - диагноз
skakol 30 июля 2018 | 19:20
poluputing: А нахера им читать !? Эти животные на мутингах навального только слушают ту херь, что лехаим из себя высерает в их открытые рты !)
poluputing 30 июля 2018 | 19:23
skakol: Это вы о своих соотечественниках?Да, судя по всему, гражданская война али полпотовщина на россиянском пороге
kukrynx 30 июля 2018 | 19:26
poluputing: идите чистить выгребную яму...
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А что без посторонней помощи не можешь выбраться?
putn_pnh 30 июля 2018 | 19:24
Фарш опознан.
serhio_25__ 30 июля 2018 | 19:29
putn_pnh: Укропик, ты забыл крикнуть "Аллаху Акбар" и подпрыгнуть.
kamen_12 30 июля 2018 | 19:33
putn_pnh: Отфаршируют ещё раз как под Илловайском!
ura_123 30 июля 2018 | 19:35
Пригожинское наступление по эпичности может сравнится только с референдумом в одесском доме профсоюзов.
kamen_12 30 июля 2018 | 19:39
ura_123: В Одессе люди были без оружия, сотник Никола как в тире по людям из Макарова шмалял. Донбасс это уже на равных, только хохлы почему то в в котлах, а шахтёры в шоколаде.
ura_123 30 июля 2018 | 20:13
kamen_12: В шоколаде? Какой красивый аналог выражения "каловые массы" )))
fresh_breeze 30 июля 2018 | 19:36
Свободу бывшему депутату ПАСЕ Надежде Савченко!
Страсбург, почему молчишь? Почему своих не защищаешь??? Зачем тебе террорист Сенцов, когда твоих депутатов держат за решёткой, они там голодают, мучаются? В жизни не поверю, что ПАСЕ милее тот, кто хотел взрывать русских, чем хрупкая молодая женщина, не смогшая поступиться принципами.
Спасите Наденьку! Не позвольте, чтобы случилось непоправимое!!!