СБУ обнародовала имена трех иностранных наемников «ЧВК Вагнера»

По данным ведомства, все они принимали участие в февральских боях в провинции Дейр-эз-Зор.

Имена и фото предполагаемых наемников Служба безопасности Украины опубликовала в Фейсбуке. Это гражданин Молдавии Родион Дончу, гражданин Казахстана Антон Климов, а также гражданин Армении Геворг Грачян. Последний, по данным СБУ, погиб 7 февраля в ходе так называемого «пригожинского наступления». Двое из этого списка ранее также принимали участие в боях на юго-востоке Украины.

Несколько дней назад в СБУ заявили, что им удалось идентифицировать 206 наемников «ЧВК Вагнера», которые в феврале участвовали в боевых действиях в Сирии. Кроме того, ведомство опубликовало данные о 40 погибших и 30 раненых бойцах частной военной компании. На сайте СБУ были выложены их персональные данные с фотографиями.

Ранее сразу несколько СМИ сообщили, что 7 февраля в провинции Дейр-эз-Зор сирийская оппозиция при поддержке американской авиации открыла огонь по сирийским правительственным силам. В их составе также были и наемники из «ЧВК Вагнера».

В Минобороны отрицают участие российских военных в боях в Дейр-эз-Зор, но МИД не исключил, что несколько россиян могли погибнуть в Сирии.