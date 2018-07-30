Z Архив новостей новости
5 31 6 2155
19:03, 30 июля 2018

СБУ обнародовала имена трех иностранных наемников «ЧВК Вагнера»

По данным ведомства, все они принимали участие в февральских боях в провинции Дейр-эз-Зор.

Имена и фото предполагаемых наемников Служба безопасности Украины опубликовала в Фейсбуке. Это гражданин Молдавии Родион Дончу, гражданин Казахстана Антон Климов, а также гражданин Армении Геворг Грачян. Последний, по данным СБУ, погиб 7 февраля в ходе так называемого «пригожинского наступления». Двое из этого списка ранее также принимали участие в боях на юго-востоке Украины.

Несколько дней назад в СБУ заявили, что им удалось идентифицировать 206 наемников «ЧВК Вагнера», которые в феврале участвовали в боевых действиях в Сирии. Кроме того, ведомство опубликовало данные о 40 погибших и 30 раненых бойцах частной военной компании. На сайте СБУ были выложены их персональные данные с фотографиями.

Ранее сразу несколько СМИ сообщили, что 7 февраля в провинции Дейр-эз-Зор сирийская оппозиция при поддержке американской авиации открыла огонь по сирийским правительственным силам. В их составе также были и наемники из «ЧВК Вагнера».

В Минобороны отрицают участие российских военных в боях в Дейр-эз-Зор, но МИД не исключил, что несколько россиян могли погибнуть в Сирии.

Комментарии

31

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

danko1 30 июля 2018 | 19:10

В соответствии с УК этих вагнеровцев во главе с вором Пригожиным судить должны.
А Путин этих отморозков не только орденами награждает, но и фотографируется.
Главный бандит России почетным для себя считает сфотографироваться с пригожинскими бандитами.

cattt 30 июля 2018 | 19:18

danko1: Страна должна знать своих "героев", позор семьям и родным этих мерзавцев.

rampa 30 июля 2018 | 19:59

cattt: а вот этого не надо. Я имею ввиду "позор семьям и родным"

(комментарий скрыт)

serhio_25__ 30 июля 2018 | 19:26

danko1: ""СБУ обнародовала имена трех иностранных наемников «ЧВК Вагнера». По данным ведомства, все они принимали участие в февральских боях в провинции Дейр-эз-Зор"" - Укропия уже даже и не скрывает, что является союзником ИГИЛ.

""В соответствии с УК этих вагнеровцев во главе с вором Пригожиным судить должны. "" - за войну с ИГИЛ? Бабка, ты ислам уже приняла?

mavviomi 30 июля 2018 | 19:34

serhio_25__: за борьбу с сирийскими больницами, за газовые атаки и за бомбежку мирного населения. А от "бородачей" вагнеровцы бегают, везде где они появятся.

serhio_25__ 30 июля 2018 | 19:36

mavviomi: ""за борьбу с сирийскими больницами, за газовые атаки и за бомбежку мирного населения. А от "бородачей" вагнеровцы бегают, везде где они появятся."" - за это американцев, конечно, нужно наказывать.

nowyrusic 30 июля 2018 | 19:35

serhio_25__: педя, они не на ИГИЛ тогда наступали, вагнеровцы на курдов полезли, которые как раз ИГИЛ громил и при поддержке США.
ну США им и вломили.
То есть это вагнеровцы на сторпоне ИГИЛ выступили на их противников рнапали.

За что и заплатили 200 трупами.

serhio_25__ 30 июля 2018 | 19:38

nowyrusic: Укропик, практически вся Сирия уже освобождена от твоих ИГИЛовских побратимов. Если бы не американо-израильская крыша, то полностью бы освободили. И даже укропская помощь не поможет ИГИЛовским террористам.

nowyrusic 30 июля 2018 | 19:51

serhio_25__: да и хорошо, что одни муслимы других крошат. педенька, чего тебя так муслимы волнуют?
У тебя мастер муслим и пользует тебя бесплатно?

Насчет израильской крыши ты себя дураком выставил.
=====
Минобороны РФ поблагодарило Израиль за удары по ИГИЛ* в Сирии

Командование группировки российских войск в Сирии выразило благодарность руководству армии обороны Израиля. Ее авиация и артиллерия ликвидировали террористов в провинции Эль-Кунейтра и предотвратили масштабную провокацию.

Благодаря оперативным и выверенным действиям все террористы, а также их ракетные установки были ликвидированы.
=============
Педя, Израиль лепший друг России.
На днях в Иерусалим Лавров и Герасимов приезжали. действия в Сирии координировать.
Путин с Нетаниягу лобызается регулярно, каждые 2 месяца встречаются. На ЧМ по футболу его пригласил. На Параде Победы рядом стояли и в шествии шли.

педенька, твой антисемитизм неуместен, он русофобией уже отдает.

(комментарий скрыт)

terens 30 июля 2018 | 19:11

казалось бы, какое СБУ дело до этого. им надоело клепать фэйковые дела или уже раскрыли убийство Шеремета?

poluputing 30 июля 2018 | 19:15

terens: эти вагинаровцы воевали до Сирии в Украине, а СБУ не должно быть до этого дела? Что у вас с соображалкой? Или мокшанцу она не нужна?

kamen_12 30 июля 2018 | 19:21

poluputing: СБУ это же идиоты, кто им верит? Себе в в убыток козни строят, Бабченко и СБУ это комедия на весь мир!

ura_123 30 июля 2018 | 19:37

kamen_12: А вы типа как светочи знаний и умений?

nowyrusic 30 июля 2018 | 19:39

kamen_12: Комедия, конечно, но периодическеи СБУ россиянцев как бы и раком ставит.
Например в деле Бабченко.
Про Моторылу и Гиви говорить не будем? Или хочешь поговорить?

А сейчас они просто сдали вагнеровцев. Я им не завидую.

На сайте СБУ были выложены их персональные данные с фотографиями.

kamen_12 30 июля 2018 | 19:42

nowyrusic: Хочу. После теракта с Мотороллой и Гиви, к аллаху отправляются полковники СБУ. Они наверно всё же идиоты?

nowyrusic 30 июля 2018 | 20:04

kamen_12: Пидораша, ты явно не в себе, у тебя истерика.
Я тебе конкретных ликвидированных пидоров назвал, а ты мифических полковников.
Кстати, я назвал только двоих пидоров, а ликвидировали много больше.

ura_123 30 июля 2018 | 20:11

kamen_12: Гиви с матаролой? Да уж,не Нобелевские лауреаты однозначно )))

mavviomi 30 июля 2018 | 19:46

nowyrusic: надо бы этих тварей в розыск объявить. Хотя это уже наверное сделанно.

shakhtar 30 июля 2018 | 20:14

terens: Да патаму что радиостанции в в РФ армии такие что на приемник " Спидола " все переговоры ихтамнетов на Донбасе можно слушать , А эти дурачки любят поболтать после водочки Типа такого ----- Вона ,Сопля ездил в Сирию бабла поднял ,а другана Кривого из Мухосранска миной бошку снесло .........

skakol 30 июля 2018 | 19:11

Эху пора бы уже завести страничку юмора ,и все новости про хохлов писать там ,Мотькины пырыдачи там кстати ваще лидеры рейтинга будут !)

poluputing 30 июля 2018 | 19:17

skakol: ахалтекинец замухосранский, идите чистить выгребную яму. 25% россиянцев без навыков функционального чтения - диагноз

skakol 30 июля 2018 | 19:20

poluputing: А нахера им читать !? Эти животные на мутингах навального только слушают ту херь, что лехаим из себя высерает в их открытые рты !)

poluputing 30 июля 2018 | 19:23

skakol: Это вы о своих соотечественниках?Да, судя по всему, гражданская война али полпотовщина на россиянском пороге

kukrynx 30 июля 2018 | 19:26

poluputing: идите чистить выгребную яму...
---------------------------------
А что без посторонней помощи не можешь выбраться?

putn_pnh 30 июля 2018 | 19:24



Фарш опознан.


serhio_25__ 30 июля 2018 | 19:29

putn_pnh: Укропик, ты забыл крикнуть "Аллаху Акбар" и подпрыгнуть.

kamen_12 30 июля 2018 | 19:33

putn_pnh: Отфаршируют ещё раз как под Илловайском!

ura_123 30 июля 2018 | 19:35

Пригожинское наступление по эпичности может сравнится только с референдумом в одесском доме профсоюзов.

kamen_12 30 июля 2018 | 19:39

ura_123: В Одессе люди были без оружия, сотник Никола как в тире по людям из Макарова шмалял. Донбасс это уже на равных, только хохлы почему то в в котлах, а шахтёры в шоколаде.

ura_123 30 июля 2018 | 20:13

kamen_12: В шоколаде? Какой красивый аналог выражения "каловые массы" )))

fresh_breeze 30 июля 2018 | 19:36

Свободу бывшему депутату ПАСЕ Надежде Савченко!
Страсбург, почему молчишь? Почему своих не защищаешь??? Зачем тебе террорист Сенцов, когда твоих депутатов держат за решёткой, они там голодают, мучаются? В жизни не поверю, что ПАСЕ милее тот, кто хотел взрывать русских, чем хрупкая молодая женщина, не смогшая поступиться принципами.

Спасите Наденьку! Не позвольте, чтобы случилось непоправимое!!!

Самое обсуждаемое

Блоги

Рождённые 26 июля Поздравить…

5 275 6 5093 26.07
Kэхо москвы, день рождения, праздники, опросы, события
Новости

Рязанские казаки намерены создать всероссийский реестр «врагов народа» Об этом в своем блоге на сайте издания «7х7» сообщил координатор по информационной работе казачества Валерий Розанов…

5 135 6 8442
Блоги

Посольство РФ в США: Нового мы не услышали, убедились, что партнеры живут в иной реальности «Администрация Трампа выпустила так называемую Крымскую декларацию. Одна ее часть гласит следующее: «Соединенные Штаты призывают Россию уважать принципы, которых, как она заявляет, придерживается, и прекратить оккупацию Крыма»…

5 288 6 22620 26.07
Kкрым, сша, рф, политика, документы, события
Блоги

Открытый список

Как террор стал «большим»: к годовщине массовых операций 1937-1938 81 год назад, 30 июля 1937 года, был подписан оперативный приказ под номером 00447 «Об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов»...

5 90 6 7226 07:52
Kрепрессии, память, события
Новости

Вице-премьер правительства Борисов: ВС России не стремятся закупать танки «Армата» и новые БТРы из-за их дороговизны По словам Борисова, на модернизацию старой техники, нужно меньше средств, это позволяет экономить бюджетные деньги…

5 72 6 6330
Блоги

Рязанские казаки собираются создать реестр «врагов народа» В реестр рязанские казаки намерены включать «сведения о лицах, исповедующих либеральные ценности или придерживающихся радикального западничества»...

5 51 6 5469 14:54
Kрязань, казаки, общество, события
Блоги

Сергей Цыпляев президент Фонда «Республика», член КГИ

Вопросы языкознания Сделает ли принятое решение Российскую Федерацию крепче и устойчивее? Нет. Можно ли это назвать мудрой национальной политикой? Однозначно нет. На ум приходит крылатая фраза: «Верещагин, не заводи баркас»...

5 116 6 12452 28.07
Kполитика, общество, языки, образование, мнения
Блоги

Митинг против пенсионной реформы и роста налогов В столичной полиции насчитали 2,5 тысячи участников митинга демократических сил. Заявителями согласованной акции стали либертарианцы, поддержали ее Алексей Навальный и «Яблоко»...

5 70 6 7604 29.07
Kмитинги, фото, акции, пенсии, москва, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Никаких запретительных намерений у нас нет и в помине Это услуга, удобная населению и способствующая развитию туристической отрасли. Речь о том, чтобы юридически защитить права и интересы потребителей от неквалифицированных и недобросовестных производителей этих услуг…

5 122 6 13458 26.07
Kрф, визы, законодательство, госдума, мнения
Блоги

Владимир Познер журналист

Если ты хочешь что-то изменить, то должен сам что-то сделать для этого Скажу несколько грубовато – не надо писать в лифте. Если вы не хотите, чтобы там пахло. Это во всем, это не какие-то там – выйти на улицу, на демонстрацию и что-то сказать. Нет, это просто – делать свое дело…

5 291 6 33544 26.07
Kобщество, государство, рф, мнения
Блоги

Кусок эфира

Илья Пономарёв: Не верю, что Путин давал указания об убийстве Вороненкова и Немцова Я не верю, что это была команда от первого лица. Я верю, что в России есть энное количество людей, которые таким образом делают карьеру, выслуживаются, получают ордена и звания….

5 81 6 9745 24.07
Kполитика, власть, общество, вороненков, немцов, бабченко, мнения
Интервью Персонально ваш

Анатолий Шарий гость: Анатолий Шарий видеоблогер (по skype)

Мы же сейчас живём в цивилизованном мире и должны решить, животные мы или люди. Когда человек попадает за решетку, он не перестает быть человеком…

5 63 6 7812 25.07
#слушать 42:53 8читать ;смотреть $скачать 9.8 МБ
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Отозвали из ГосДумы наш законопроект о необходимости аккредитации визовых центров Оставляем эту оголтелую кампанию на совести тех, кто ее организовал. Можем только посочувствовать гражданам, которых откровенно дезинформировали и запугали…

5 57 6 7070 28.07
Kполитика, визы, законодательство, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Чеченец, который не хочет учить родной язык, не чеченец Государственная Дума приняла Закон о родном языке. Я поручал нашим депутатам в Госдуме включиться в обсуждение и подготовку проекта…

5 88 6 11165 25.07
Kчечня, языки, мнения
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Волынская резня. Война между поляками и украинцами Волынская резня. Война между поляками и украинцами Не зря мы с вами неоднократно высказывались по поводу нового польского закона, касающегося того, что можно, а что нельзя говорить о собственной истории…

5 50 6 6840 10:24
8читать ;смотреть
Kпольша, украина, законы, события
Блоги

Рустам Курбатов директор школы

Надо ли русских детей учить нерусским языкам? Зачем учить язык, на котором не сдают Единого экзамена, говорят только в сельской местности и всё меньше и меньше людей? Это медленное вытеснение его, смерть его через несколько поколений

5 51 6 7067 27.07
Kязыки, образование, школы, чиновники, мнения

Популярное за неделю

Новости

Правительство критикует танки «Армата» из-за их высокой стоимости Массовая закупка этого вида вооружений не планируется, заявляет вице-премьер Юрий Борисов…

5 44 6 15357
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
То, что произошло в ярославской колонии, — это не ЧП, а норма. ЧП — это отсутствие пыток, обращение к зэку на вы или попытка помочь пожилому зэку, который поскользнулся, встать — вот это абсолютное ЧП…

5 86 6 150464 25.07
#слушать 46:34 8читать ;смотреть $скачать 10.7 МБ
Kвласть, общество, видео, сетевизор
Голосование
Согласны ли вы с тем, что пенсионный возраст повышать нельзя?
5 61 6 14118 27.07
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Москва красная. Народ просто озверел от беспредела Сколько людей пришло? Есть разные оценки, по моим около 20 000 человек. А сколько не дошло? Много. Почему? А всё очень просто…

5 302 6 435848 29.07
Kполитика, митинги, кпрф, пенсии, общество, мнения
Блоги

+ На военно-морском параде в Петербурге десантный катер врезался в опору Благовещенского моста На военно-морском параде в Петербурге десантный катер врезался в опору Благовещенского моста Между тем, министерство обороны заявляет, что никаких инцидентов с кораблями во время парада не было…

5 227 6 110186 29.07
8читать ;смотреть
Kпетербург, парады, события, видео
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7149193
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3593019

Сегодня в эфире