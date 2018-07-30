Суд арестовал 17-летнего уроженца Чечни, обвиняемого в нападении на полицейского у посольства Словакии в пятницу
Тверской суд Москвы арестовал 17-летнего уроженца Чечни, обвиняемого в нападении на полицейского у посольства Словакии в минувшую пятницу. Заседание проходило в закрытом режиме, так как обвиняемый – несовершеннолетний. Ранее издание «Кавказ. Реалии» со ссылкой на знакомых семьи молодого человека сообщало, что его нашли и доставили в полицию родственники. В МВД утверждали, что юноша был задержан в воскресенье в результате спецоперации, проведенной в Подмосковье.
Комментарии7
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olenenok_zed 30 июля 2018 | 19:08
17 гражданина РФ он арестовал )))
ох уж это ОленЭхо. всегда приходится поправлять )))
olenenok_zed 30 июля 2018 | 19:10
olenenok_zed: В МВД утверждали, что юноша был задержан в воскресенье в результате спецоперации, проведенной в Подмосковье. (с)
Этим себе только медальку нарисовать. спецоперация. задержали и прочая лапша.
cattt 30 июля 2018 | 19:15
Придурок чеченский порезал полицейского из муслимских соображений, переквалифицировали по соображениям ненависти к полиции, а как же на Кавказе все спокойно!
dubitabam 30 июля 2018 | 19:27
cattt: Придурок чеченский порезал полицейского из муслимских соображений
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а Гриц порезал из соображений иудской религии?
cattt 30 июля 2018 | 19:29
dubitabam: Э как ты муслимов любишь, ничего скоро придут они к тебе, покажут, кто в доме хозяин.
jetsam 30 июля 2018 | 19:19
замечательная эволюция новости....
а ранее было
@По рассказу брата, юноша начал активно посещать мечеть и переписывался с неизвестным мужчиной на темы религии, якобы он обещал попадание в рай за выполнение определенного задания. Компьютер, с помощью которого происходило общение, изъят.
...
По данным телеграмм-канала Mash, нападение на полицейского он готовил несколько недель, в пятницу выложил на своей странице в инстаграме ролик, где говорит о намерении убить полицейского. Однако вскоре удалил видео. @
а чего национальность - чеченец - выпала из предыдущего варианта?
а куда делось @Офицер полиции получил 7 ножевых ударов, потерял много крови, врачи оценивают состояние мужчины как стабильно тяжелое. @ - шел с кинжалом, упал на мента и так 7 раз подряд?
у него там нимб из 72 гурий над головой еще не светит????
о, новое
@В МВД утверждали, что юноша был задержан в воскресенье в результате спецоперации, проведенной в Подмосковье. @
звучит, будто МВД оправдывается..."утверждаем, стоим на своем..."
poster6996 30 июля 2018 | 19:30
Сейчас акдЭмик попросит вернуть уроженца на малую родину на отсидку (откорм). Да, ещё и прощения заставит попросить...