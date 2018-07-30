Суд арестовал 17-летнего уроженца Чечни, обвиняемого в нападении на полицейского у посольства Словакии в пятницу

Тверской суд Москвы арестовал 17-летнего уроженца Чечни, обвиняемого в нападении на полицейского у посольства Словакии в минувшую пятницу. Заседание проходило в закрытом режиме, так как обвиняемый – несовершеннолетний. Ранее издание «Кавказ. Реалии» со ссылкой на знакомых семьи молодого человека сообщало, что его нашли и доставили в полицию родственники. В МВД утверждали, что юноша был задержан в воскресенье в результате спецоперации, проведенной в Подмосковье.