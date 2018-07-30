Адвокат Ирина Бирюкова просит предоставить заключённому Евгениею Макарову государственную защиту
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Соответствующее заявление она направила в Следственный комитет. Адвокат напомнила, что ее подзащитный опасается за свою жизнь после начала расследования в отношении сотрудников колонии, которые пытали его. Бирюкова рассказывает, что сейчас Макаров практически не выходит из одиночной камеры, находится под видеонаблюдением и просит никуда его не выводить без личного присутствия адвоката. Сама Бирюкова, которая предоставила Новой газете видеозапись избиения Макарова, уехала из страны, поскольку стала получать угрозы, и тоже запросила для себя государственную защиту.
Комментарии5
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max3446 30 июля 2018 | 19:13
очевидные 2 врага народа, какую им еще защиту? а на руках их случайно носить не надо и в очко целовать?
alxab 30 июля 2018 | 19:22
max3446:
очевидные 2 врага народа, какую им еще защиту?
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Вы правы, Лаврентий Палыч! Пустить и жертву пыток и его адвоката в расход, и все дела. Тот, кого пытают и кто его защищает - враги народа по определению. Потому что пытать - священное право наших органов. А органы у нас народные. Понятна людоедская логика?
max3446 30 июля 2018 | 19:26
alxab: вообще то не пытали, а проводили разъяснительную работу с нарушителем порядка. видеозапись адвокат получила незаконным путем, поэтому она доказательством являться не может
alxab 30 июля 2018 | 19:59
max3446: вообще то не пытали, а проводили разъяснительную работу с нарушителем порядка
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Откуда столько фашистов развелось? Этот мах, шплинт, патрик гнойный, емелин... Их спецслужбы в секретных инкубаторах выводят что ли?
jetsam 30 июля 2018 | 19:41
уже всех надо защищать. друг от друга.
круги по воде побежали...
главное - на всех ни защитников ни врагов не хватит!
кругом одни жертвы. прямо с момента зачатия.