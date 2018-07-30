Власти Пакистана согласовали участие российский специалистов в операции по спасению альпиниста из Петербурга Александра Гукова. Он уже шестой день ждет помощи на склоне семитысячника «Латок-1». Как сообщили ТАСС в Федерации альпинизма России, Гукову удалось закрепиться на высоте 6 тысяч 200 метров. Он остался практически без снаряжения, большая часть которого была утрачена при падении в расселину его напарника. Ожидается, что два российских специалиста вылетят в Пакистан из аэропорта Шереметьево сегодня в 18:45.