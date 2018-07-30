МЧС предложил разрешить Госпожнадзору закрывать объекты с нарушениями пожарной безопасности

Госпожарнадзор может получить право закрывать на три месяца объекты массового пребывания людей, где злостно нарушаются противопожарные нормы. Как сообщили Интерфаксу в МЧС, это предусмотрено законопроектом, который ведомство подготовило по поручению правительства.