МЧС предложил разрешить Госпожнадзору закрывать объекты с нарушениями пожарной безопасности
Госпожарнадзор может получить право закрывать на три месяца объекты массового пребывания людей, где злостно нарушаются противопожарные нормы. Как сообщили Интерфаксу в МЧС, это предусмотрено законопроектом, который ведомство подготовило по поручению правительства.
Комментарии5
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woodpeker 30 июля 2018 | 18:37
Пожарные инспекторы одобряют. Виллы и яхты уже смотрят на Авито.
astet 30 июля 2018 | 18:59
woodpeker: даже интересно:
а зачем до этого занималась
данная организация
с таким грозным названием?
Получала зарплату
и в течение рабочей смены пила чай?
sasass 30 июля 2018 | 18:43
Взятка дорожает - нормальные законы писать не могут и работать естественно тоже не хотят...
oneoretwo 30 июля 2018 | 18:50
...где злостно нарушаются противопожарные нормы.
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...а саму ЗЛОСТНОТЬ нарушений, стал быть, будет определять сумма отката ?
вы не просто дебилы, вы очень опасные дебилы там, господа...
compare 30 июля 2018 | 18:52
ни в коем разе! это же взяткоемкое решение и по-сути,является вредным и противоречащим тенденции на антикоррупционное направление экономической политики? или,то,что декларируется,не является серьезными намерениями?