Суд рассмотрит ходатайство следствия об аресте человека, напавшего на полицейского у посольства Словакии в Москве

Тверской суд Москвы в закрытом режиме рассмотрит ходатайство следствия об аресте молодого человека, напавшего на полицейского у посольства Словакии в Москве. Как объявил судья Дмитрий Гордеев, решение принято в связи с тем, что обвиняемый несовершеннолетний. 17-летнему молодому человеку предъявлено обвинение в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Ранее сообщалось, что следствие намерено назначить подростку судебно-психиатрическую экспертизу.