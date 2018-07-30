Суд рассмотрит ходатайство следствия об аресте человека, напавшего на полицейского у посольства Словакии в Москве
Тверской суд Москвы в закрытом режиме рассмотрит ходатайство следствия об аресте молодого человека, напавшего на полицейского у посольства Словакии в Москве. Как объявил судья Дмитрий Гордеев, решение принято в связи с тем, что обвиняемый несовершеннолетний. 17-летнему молодому человеку предъявлено обвинение в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Ранее сообщалось, что следствие намерено назначить подростку судебно-психиатрическую экспертизу.
Комментарии1
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jetsam 30 июля 2018 | 18:56
замечательная эволюция новости....
а ранее было
@По рассказу брата, юноша начал активно посещать мечеть и переписывался с неизвестным мужчиной на темы религии, якобы он обещал попадание в рай за выполнение определенного задания. Компьютер, с помощью которого происходило общение, изъят.
...
По данным телеграмм-канала Mash, нападение на полицейского он готовил несколько недель, в пятницу выложил на своей странице в инстаграме ролик, где говорит о намерении убить полицейского. Однако вскоре удалил видео. @
а чего национальность - чеченец - выпала?
а куда делось @Офицер полиции получил 7 ножевых ударов, потерял много крови, врачи оценивают состояние мужчины как стабильно тяжелое. @ - шел с кинжалом, упал на мента и так 7 раз подряд?
у него там нимб из 72 гурий над головой еще не светит????