В центральной России в ближайшие дни вновь установится жара
Местами температура может повыситься до 32 градусов. При этом осадков не ожидается, Из-за неблагоприятных погодных условий введен желтый уровень пожарной опасности.
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Местами температура может повыситься до 32 градусов. При этом осадков не ожидается, Из-за неблагоприятных погодных условий введен желтый уровень пожарной опасности.
Посольство РФ в США: Нового мы не услышали, убедились, что партнеры живут в иной реальности «Администрация Трампа выпустила так называемую Крымскую декларацию. Одна ее часть гласит следующее: «Соединенные Штаты призывают Россию уважать принципы, которых, как она заявляет, придерживается, и прекратить оккупацию Крыма»…
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