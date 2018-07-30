Власти Петербурга объявили конкурс на строительство аэроэкспресса до Пулково

Протяженность дороги – около 9 километров, время в пути может занять 26 минут.

Двухпутная электрифицированная линия от Пулково до Витебского вокзала должна все таки появиться. По крайней мере Смольный объявил конкурс на сайте госзакупок. Об этих намерениях городская администрация говорила долгое время, 6 лет, теперь же появилась конкретика: приглашаются претенденты на строительство железной дороги, которая свяжет аэропорт «Пулково» с Витебским вокзалом. Строительство в конкурсной документации оценивается минимум в 25 млрд руб., из них город готов дать инвестору на этапе стройки 10 млрд – это капитальный грант. Инвестор, в свою очередь, должен вложить в проект минимум 15 млрд руб. собственных и заемных средств. Победителем конкурса будет признан тот соискатель, который обойдется наименьшим вложением городских денег. За госконтракт поборется не только «Аэроэкспресс», но и ВТБ. Окупить инвестиции должна плата пассажиров за проезд. Предполагаемая стоимость билета — 200 рублей.

Кстати, в комитете по инвестициям Санкт-Петербурга сумму в 25 миллиардов рублей называют «некорректной». Ориентировочная стоимость проекта – около 19 миллиардов рублей.