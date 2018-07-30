Бразильский нападающий Неймар признал, что симулировал нарушения правил во время чемпионата мира

Неймар вместе с фирмой-спонсором выпустил специальный видео-ролик, который показали на нескольких бразильских телеканалах. Он признался, что симулирует нарушения, но вместе с тем испытывает и настоящую боль от ударов и получает реальные тяжелые травмы. Футболист пообещал в будущем вести себя иначе. Видео стало ответом на многочисленные фотожабы и видеоинсталляции на которых катающегося якобы от боли Неймара помещают в разные анекдотические ситуации. Блогеры составляют рейтинги самых запоминающихся нырков футболиста, которые набирают тысячи просмотров. На чемпионате мира в России нападающий Пари Сен Жермен и сборной Бразилии в большей степени запомнился именно симуляциями, а не игрой, хотя он забил два мяча, но при этом не смог помочь сборной выйти в полуфинал.

Бразильцы проиграли Бельгии в четвертьфинале со счетом 0:2.