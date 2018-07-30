Британские врачи смогут отключать пациентов от аппаратов поддержания жизнедеятельности без решения суда

Верховный суд Великобритании сегодня принял решение о том, что британские врачи могут отключать пациентов от аппаратов поддержания жизнедеятельности организма без решения суда по каждому из случаев.

Сегодняшнее решение суда означает, что даже если родственники пациента, находящегося в вегетативном состоянии в больнице хотят, чтобы госпиталь поддерживал жизнь пациента, а врачи считают, что нет шансов на выздоровление, врачи могут отключить пациента от системы жизнеобеспечения и он умрет. Верховный Суд рассматривал спор между министерством здравоохранения Великобритании и человеком, чье имя не раскрывается публично. В материалах дела его называют Игрек, интересы оппонента представлял его друг адвокат. Вопрос, который решал суд, звучит официально так: необходимо ли в каждом случае решение суда перед тем, как госпиталь перестает предоставлять пациенту клиническую поддержку в питании и гидрации организма, в случаях, когда у пациента наблюдается длительное отсутсвие сознания и мозговой деятельности, или госпиталь может принимать решения об отключении от питания без решения суда. Суд принял решение о том, в случаях перманентного вегетативного состояния пациента, врачи могут отключать пациента от системы жизнеобеспечения.

Перманентным вегетативным состоянием считается 12 месяцев, если человек получил черепно-мозговую травму и 6 месяцев, если повреждение мозга случилось не в результате травмы. В Великобритании есть пациенты, которые находились в таком состоянии более 10 лет, из-за того, что у их семей не было денег на суд, они не могли добиться отключения своих родных от систем искусственного жизнеобеспечения, и спокойно похоронить их. Одна из родственников мальчика, который 10 лет содержался в госпитале, не приходя в сознание, Кэти Резенбрик сказала: Cмерть — это не самое страшное, я знаю на собственном опыте, как распадаются и страдают семьи из-за того, что близкий родственник находится в вегетативном состоянии 10 лет.

Однако помимо случаев, когда родственники не могут добиться возможности отключить человека от систем поддержания жизни, бывают и обратные. Так родители мальчика Альфи Эванса проиграли в суде иск о том, чтобы оставить 23-месячного ребенка в живых, и госпиталь отключил Альфи от системы поддержания жизни.