Следственная группа так и не смогла установить причины исчезновения «Боинга», пропавшего над Южно-Китайским морем

Следственная группа так и не смогла установить причины исчезновения малайзийского «Боинга», пропавшего над Южно-Китайским морем. Судьба самолета неизвестна, тела пассажиров не найдены.

Власти Малайзии опубликовали отчет о расследовании катастрофы Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines. Работа следственной группы была завершена спустя больше четырех лет после трагедии. Результаты оказались неутешительными – специалисты признали, что причины исчезновения лайнера можно будет установить только в случае обнаружения обломков. Пока удалось найти лишь три осколка, которые точно принадлежат этому самолету, причем они были обнаружены на расстоянии в тысячи километров друг от друга.

Известно, что перед тем, как пропасть с радаров, самолет резко взял курс назад. Разворот был проведен в ручном управлении, автопилот в этот момент не работал. Специалисты пришли к выводу, что изменение траектории движения самолета не было вызвано техническими неполадками. Не исключено, что кто-то перехватил управление лайнером из кабины, но подтверждения этому нет.

Также следственная группа тщательно изучила личности пилотов, но ничего подозрительного не обнаружила. Кроме того, записи переговоров летчиков с диспетчерами свидетельствуют о том, что перед исчезновением команда воздушного судна была спокойна, никаких признаков стресса в их речи обнаружено не было.

Boeing 777, следовавший из Куала-Лумпура в Пекин, пропал в ночь на 8 марта 2014 года. На борту находились 239 человек.

Согласно одной из версий, самолет упал в океан после того, как у него закончилось топливо.