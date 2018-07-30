Предполагаемый организатор контрабанды кокаина из Аргентины экстрадирован в Россию

Бизнесмен Андрей Ковальчук уже несколько дней находится в московском изоляторе.

Ковальчука доставили из Германии самолетом в минувшую пятницу. Его сопровождали четверо силовиков. Защита говорит о нарушениях в процессе этапирования. Оказывается, немецкий суд еще не успел рассмотреть жалобу на решение о выдаче российской стороне и мог еще неделю находиться на территории иностранного государства.

Ковальчук будет дожидаться суда в «Матросской тишине». В понедельник ему предъявили обвинения по статье о покушении на контрабанду наркотиков. Российские власти считают фигуранта организатором поставок почти 400 килограмм кокаина, которые хранились на территории школы при российском посольстве в Буэнос-Айресе. Троих сообщников содержали в московском аэропорту при получении груза. Еще двое обвиняемых арестованы в Аргентине, где они предстанут перед местным правосудием.

Адвокат Ковальчук Владимир Жеребенков говорил ранее, что его клиент стал жертвой провокации. А в чемоданах, где были обнаружены запрещенные вещества, хранились алкоголь и кофе.

С адвокатов в этом деле взяли подписку о неразглашении.