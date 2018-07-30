Майкл Макфол из-за санкций российского правительства вынужден завершить свою академическую карьеру
Бывший посол США в Росси Майкл Макфол из-за санкций российского правительства вынужден завершить свою академическую карьеру. В интервью СNВС он сказал, что практически все его работы в Стэнфордском университете были посвящены России.
Майкл Макфол возглавлял американскую миссию в Москве с 2012 года по 2014. Дипломат был внесен в санкционный список «за активное разрушение российско-американских отношений».
Комментарии1
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nowyrusic 30 июля 2018 | 18:28
Макфол пошутил, но как обрадовались пидораши.
Изучать Россию можно и не приезжая в нее
Советологи изучали ее не приезжая ни разу и давали правильные рекомендации.
Результат- нет СССР.
А макфол как преподавал в университете так и будет преподавать. Шутки надо понимать.