Плакаты в защиту осужденного украинского режиссера Олега Сенцова запустили по Неве оппозиционные активисты

Мирную акцию «Белые кораблики» они приурочили ко Дню военно-морского флота.

«Свободу Сенцову и политзаключенным», гласили плавучие плакаты. О том, что по Неве двигаются агитационные материалы в полицию Красногвардейского района сообщил местный житель, которого возмутили надписи. Полицейские достали из воды 25 больших кусков пенопласта. Их отправили на склад временного хранения, а по факту возбудили административное дело о мелком хулиганстве. Помимо требования свободы Олегу Сенцову, авторы акции призвали сограждан «отвлечься от пафоса праздничного шоу и обратить свое внимание на актуальные проблемы безудержной милитаризации российского общества, нагнетания вражды и ненависти к странам-соседям России» и всему окружающему миру». Это не первая акция в Петербурге, которая посвящена украинскому режиссеру. В начале месяца, во время Чемпионата мира по футболу, на станции метро Академическая нашли бесхозный пакет, в нем оказались листовки на английском языке в защиту Сенцова. Активисты Демократического Петербурга постоянно выходят на улицу с плакатами в его защиту. Для одной из участниц это закончилось арестом.

Режиссера Олега Сенцова осудили в России по обвинению в терроризме. Международная правозащитная организация «Мемориал» считает украинца политическим заключенным. В середине мая Сенцов объявил бессрочную голодовку и держит ее уже 77 дней. Он требует освободить всех украинских политзаключенных, содержащихся в России. Для самого себя он ничего не просит.