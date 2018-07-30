В Роспотребнадзоре призывают осторожнее относиться к покупке импортной плодоовощной продукции

Выяснилось, что многие овощи и фрукты, привезенные из-за рубежа содержат вредные вещества. Подробности рассказал ТАСС представитель Роспотребнадзора Ирина Попова.

В Роспотребнадзоре утверждают, что доля российской некачественной продукции в этом сегменте составляет менее одного процента.