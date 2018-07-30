В Роспотребнадзоре призывают осторожнее относиться к покупке импортной плодоовощной продукции
Выяснилось, что многие овощи и фрукты, привезенные из-за рубежа содержат вредные вещества. Подробности рассказал ТАСС представитель Роспотребнадзора Ирина Попова.
В Роспотребнадзоре утверждают, что доля российской некачественной продукции в этом сегменте составляет менее одного процента.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
supostat 30 июля 2018 | 18:22
Враги народа будут меня учить не покупать импортное. Горите в аду.
danko1 30 июля 2018 | 18:27
supostat: Просто Саня-вор призывает покупать продукцию с его плантаций.
chichanik 30 июля 2018 | 18:29
Это, другими словами, нет проблемы ... и дефицит учителей тоже меньше одного процента ..
А мы тут, за границей, пестицыды жрём ... по-хорошему завидую.
pikol 30 июля 2018 | 18:30
Эти поклонники чучхе уже задолбали .
prostovanya 30 июля 2018 | 18:33
Потравить нас, россиянцев, хотят эти... как их... вражины из-за рубежа своими плодоовощными продуктами из-за рубежа?
Роспотребнадзор бдит - не позволит!!!