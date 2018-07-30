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18:17, 30 июля 2018

Программа льготного автокредитования продлена в России до 2020 года

Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.

Программа субсидируется государством. Ее продление выгодно всем – сказал ТАСС автоэксперт Роман Гуляев.

Предполагается, что благодаря программе, в этом году будет продано около 45 тысяч машин.

Комментарии

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forum_participant 30 июля 2018 | 19:00

А если снизить цены на отечественные авто , оптимизируя производство, продажи бы выросли ещё на 25%

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