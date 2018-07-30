Программа льготного автокредитования продлена в России до 2020 года

Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.

Программа субсидируется государством. Ее продление выгодно всем – сказал ТАСС автоэксперт Роман Гуляев.

Предполагается, что благодаря программе, в этом году будет продано около 45 тысяч машин.