Программа льготного автокредитования продлена в России до 2020 года
Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.
Программа субсидируется государством. Ее продление выгодно всем – сказал ТАСС автоэксперт Роман Гуляев.
Предполагается, что благодаря программе, в этом году будет продано около 45 тысяч машин.
Комментарии1
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forum_participant 30 июля 2018 | 19:00
А если снизить цены на отечественные авто , оптимизируя производство, продажи бы выросли ещё на 25%