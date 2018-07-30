Васильева: Дефицит учительских кадров в России не превышает одного процента

Дефицит учительских кадров в России не превышает одного процента, — по крайней мере, так утверждает министр просвещения Ольга Васильева. При этом она пообещала изучить данные экспертов Общероссийского народного фронта. Ранее они сообщили, что полностью укомплектованными являются в стране только 52% школ, в 37 процентах учебных заведений не хватает одного-двух учителей-предметников. Еще в 11 процентах нет трех и более учителей.

Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина считает, что снижение бюрократической нагрузки на учителей стало бы существенным вкладом в решение проблемы дефицита учительских кадров. Такое мнение она выразила в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«У нас есть большая проблема обюрокрачивания, и снижение бюрократической нагрузки на учителей явилось бы одним из плюсов для учительства», — сказала Л.Духанина.

В то же время она отметила, что на данный момент «в стране много делается для того, чтобы количество учителей приходящих в школу выросло». В частности разрабатываются системы карьерного роста, различные программы поддержки сельских и молодых учителей. «Решается проблема привлечения в учительство молодых и перспективных работников», — сказала Л.Духанина.

Проблема нехватки учителей касается далеко не всех учебных заведений, — подтвердил Эху директор школы «Солнце» Павел Шмаков. Шмаков добавил, что в неблагополучных школах, как правило, работают только женщины 50-60 лет.