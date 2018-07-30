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Эксклюзив Эха 18:09, 30 июля 2018

В КПРФ намерены переформулировать вопрос для референдума об изменении пенсионного возраста

Это связано с претензиями главы ЦИК Эллы Памфиловой, что в вопросе инициаторов референдума не указан конкретный возраст выхода на пенсию, рассказал «Эху Москвы» член президиума ЦК КПРФ, депутат Госдумы Валерий Рашкин. Валерий Рашкин уточнил, что следующее заседание инициативной группы КПРФ по референдуму пройдет на следующей неделе.

Предлагаемая правительством и президентом пенсионная реформа подрывает образ Владимира Путина, в котором многие россияне до сих пор видели своего защитника, а теперь – угрозу личному благополучию, считают некоторые западные наблюдатели.

То, какой вывод сделают россияне, наблюдая за грядущим преобразованием пенсионной системы, имеет гораздо большее значение в политической судьбу Путина, чем что-либо связанное с президентом Трампом или российско-американскими отношениями, — замечает обозреватель издания Вашингтон пост. Пенсионная реформа сталкивает российского президента с невозможной задачей удовлетворения интересов пожилых граждан, которые поддерживают его именно за то, что он платит пенсии. Россиян возмущает то, что от них требуют платить взносы в пенсионную систему, в то время как новый пенсионный возраст и низкая продолжительность жизни означают, что они не могут вернуть вложенное (цитата по сайту Инопресса). Путин пришел к власти, обещая стабилизировать российскую систему социального обеспечения и повысить уровень жизни. За время первого президентского срока он ликвидировал задолженности по выплате пенсий и повысил их размер. В 2009-м была принята схема добровольного софинансирования в попытке стабилизировать финансы системы. Однако от этой схемы через четыре года пришлось частично отказаться: правительство провело противоречивый закон, дающий ему больше контроля над частными пенсионными фондами, что вызвало опасения национализации пенсионных накоплений ради финансирования других приоритетных госпроектов, пишет газета. На сегодняшний день пенсионная система находится в отчаянном финансовом положении, отчего правительство теперь хочет поднять пенсионный возраст, говорится в публикации Вашингтон пост. Газета Нойе Зурхер Цайтунг, в свою очередь замечает, что действительная проблема реформы состоит в том, что она не решает принципиальных проблем России в сфере труда и социальной политики. А предложение ввести уголовную ответственность для работодателей за увольнение пожилых сотрудников, скорее, говорит о бессилии, считает обозреватель издания.

Наблюдатели на Западе не видят признаков того, что протесты против пенсионной реформы смогут пошатнуть власть Путина или убедить Кремль смягчить предлагаемый правительством законопроект.

Уличные протесты способны повлиять на ситуацию с повышением пенсионного возраста. Примеры подобного давления уже были в новейшей истории, — сказал в эфире «Эха Москвы» главный редактор сайта «Карнеги» Александр Баунов. Александр Баунов добавил, что при тотальном негативном отношении общества к пенсионной реформе, численность протестов пока не впечатляет.

Комментарии

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prostovanya 30 июля 2018 | 18:22

Погорячились...(Видать, по жопе получили, с намёком на то, что за такие инициативы и из думы вылететь можно)...

blinorozhiy_chmo 30 июля 2018 | 18:26

Вопрос должен звучать так:

"Согласны ли Вы, что не стоит мешать проведению столь своевременной, нужной и правильной пенсионной реформы в угоду продажному меньшинству - либеральной доморощенной оппозиции?"

prostovanya 30 июля 2018 | 18:30

blinorozhiy_chmo: Видите-ли... ЧМО - оно(вы, то есть) и в Африке ЧМО...

agamasat 30 июля 2018 | 18:26

У коммунистов и со второго раза не получится правильно сформулировать вопросы - они все в прострации своего вяликого учения.)

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