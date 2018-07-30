Рязанские казаки намерены создать всероссийский реестр «врагов народа»
Об этом в своем блоге на сайте издания «7х7» сообщил координатор по информационной работе казачества Валерий Розанов. По его словам, в реестр будут включать сведения о лицах, исповедующих либеральные ценности и придерживающихся «радикального западничества».
В данном случае не стоит проводить параллели с расстрельными списками сталинского времени, — сказал в эфире «Эха Vjcrds» журналист Олег Кашин. Олег Кашин добавил, что мода составлять подобные списки пришла в Россию с Украины.
Комментарии57
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irina38fif 30 июля 2018 | 18:50
кто б еще перевел с казачьего на русский!*)))
kazlevich1949 30 июля 2018 | 18:52
Это таки и кто: Кириенко или этот Вайно у них там та-а-акие умные?
xuato 30 июля 2018 | 18:54
Либеральных профессоров из МГУ ЛГУ будут пороть плетками петеушники, с богатой философией эпохи Ивана Грозного и мозгами от верующей курицы.
georgadvokat 30 июля 2018 | 19:00
А ФЗ "О персональных данных"? На обработку их персональных данных надо брать согласие у "врагов народа".
dzinselub 30 июля 2018 | 19:00
А нормальные граждане создадут альтернативный список всех казаков России,которые тормозят развитие гражданского общества.Ну а после немного погодя,начнутся взаимные репрессии.
max3446 30 июля 2018 | 19:01
думаю надо идти дальше, и тех кто попадет в реестр лишать гражданских прав, например на пенсию, совсем. Все таки это не кто-то там, а враги народа