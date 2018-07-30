Рязанские казаки намерены создать всероссийский реестр «врагов народа»

Об этом в своем блоге на сайте издания «7х7» сообщил координатор по информационной работе казачества Валерий Розанов. По его словам, в реестр будут включать сведения о лицах, исповедующих либеральные ценности и придерживающихся «радикального западничества».

В данном случае не стоит проводить параллели с расстрельными списками сталинского времени, — сказал в эфире «Эха Vjcrds» журналист Олег Кашин. Олег Кашин добавил, что мода составлять подобные списки пришла в Россию с Украины.