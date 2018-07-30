В Москве на Троекуровском кладбище похоронили писателя Владимира Войновича

Он умер в субботу на 86-м году жизни. Прощание с Войновичем проходило в Центральном доме литераторов.

Несколько сотен человек – среди них друзья и коллеги, а также просто почитатели таланта Войновича – пришли проститься с писателем в дом литераторов на Большой Никитской улице. Среди них были журналисты Виктор Шендерович и Станислав Кучер, музыкант Андрей Макаревич, драматург Александр Гельман, писатель Мария Арбатова и еще целый ряд известных общественных деятелей. Многие из них отмечали в Войновиче искрометное чувство юмора и обостренное чувство правды. Особенно, по словам выступавших, это было заметно в «Приключениях солдата Ивана Чонкина», повестях «Москва-2042» и «Хочу быть честным». А поэт Владимир Вишневский и вовсе назвал писателя русским патриотом и пророком.

Между тем политолог Станислав Белковский считает, что простота, которая присуща героям произведений Войновича и ему самому, выдает в писателе личность гигантского масштаба.

Актер Вениамин Смехов, в свою очередь, сравнил жизненный путь Войновича с судьбой Пушкина, Бродского и Высоцкого.

Экс-министр экономики Яков Уринсон, который был близким другом Войновича, сказал, что он продолжал творить до самых последних дней. Он охарактеризовал писателя как честного и порядочного человека.

Прощание с Войновичем в Центральном доме литераторов продлилось два часа. В последний путь его провожали долгими аплодисментами.

По предварительным данным, Владимир Войнович скоропостижно умер от сердечного приступа.