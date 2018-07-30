Глава кремлевской администрации Антон Вайно стал руководителем межведомственной группы по противодействию незаконным финансовым операциям. Состав рабочей группы учрежден распоряжением президента, которое опубликовано на официальном портале правовой информации. В группу, среди прочих чиновников, вошли – советник президента Сергей Глазьев, помощник главы государства Андрей Белоусов и глава ЦБ Эльвира Набиулина.