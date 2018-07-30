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17:31, 30 июля 2018

Антон Вайно стал руководителем межведомственной группы по противодействию незаконным финансовым операциям

Глава кремлевской администрации Антон Вайно стал руководителем межведомственной группы по противодействию незаконным финансовым операциям. Состав рабочей группы учрежден распоряжением президента, которое опубликовано на официальном портале правовой информации. В группу, среди прочих чиновников, вошли – советник президента Сергей Глазьев, помощник главы государства Андрей Белоусов и глава ЦБ Эльвира Набиулина.

Комментарии

17

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kondrat_vlad 30 июля 2018 | 17:35

Все понятно, бандит будет следить за другими бандитами - чего уж не понять.

pro_hanov 30 июля 2018 | 17:38

kondrat_vlad: Нужен строгий учёт и контроль, чтобы ни рубль мимо ОПГ "Озеро" не проскочил. Всё в общак.

danko1 30 июля 2018 | 17:38

kondrat_vlad: Могу ему наводку дать.
Путин год назад выделил фирме тогда еще зятя 3 млрд. долларов из резервного фонда только за своей подписью, когда по закону деньги должны выделяться решением правительства и за подписью Медведева.
Где уголовное дело на Путина о хищении в особо крупном размере?

kondrat_vlad 30 июля 2018 | 17:43

danko1: Путиские вообще превратились в Кандонов.

idshoohov 30 июля 2018 | 18:00

danko1: А Министерство финансов уже ликвидировали?

kamen_12 30 июля 2018 | 18:08

danko1: А ты где подпись видел? Путин показывал?

vikwlad 30 июля 2018 | 18:11

kondrat_vlad:
Да, это прям кино какое-то. А казаки собрались искать врагов ̶П̶у̶т̶и̶н̶а̶ народа.

sim202_ 30 июля 2018 | 17:38

..."...только не бросайте меня в колючий кустарник...!!! " /Братец Кролик/

ТакЪ ПобедимЪ !!!

dmitry17___17 30 июля 2018 | 17:39

Виолончели проверять будут.

seryj_wolk 30 июля 2018 | 17:41

Будут выжидать, как С. Иванов!

tks 30 июля 2018 | 17:48

Ух ты!! И шо таперича: неужто Кентов Путэна посодют??!

gregor 30 июля 2018 | 17:55

Антон Вайно стал руководителем межведомственной группы по противодействию незаконным финансовым операциям
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Все операции не законны , если эти операции проводили не друзья и родственники Путина.

oneoretwo 30 июля 2018 | 17:57

...и панамские офшоры будет проверять ? или будет просто следить за соблюдением таблицы деления ?

nata_roo 30 июля 2018 | 18:05

Ну, что здесь сказать, поздравляю! И Вайно, и, конечно же, Иванова!

Вайно - хороший парень! Ведь именно он с космической скоростью организовал Навальному загранпаспорт и лично вручил его в руки Алексею Анатольевичу!

И Сергей Борисыч - отличный парень! Именно он со своим каналом Царьград мочил неДимона именно тогда, когда его мочил Алексей Анатольевич. "Случайным" такое совпадение не назовешь... Так что наш человек Иванов, скрытый оппозиционер!

У Навального есть список хороших парней, гордости России. В их числе: Керимов, Рыболовлев, Лисин, Потанин, Фридман, Мордашов. Это люди кристальной честности, презирающие коррупцию! Полагаю, теперь в этот список славы стоит внести и Вайно с Ивановым. ТАК победим!

sadda 30 июля 2018 | 18:05

Второй зам Вайно, он же прессекретарь Песков, на свою зарплату госслужащего живет на уровне олигарха. И какие же меры к немку примет эта группа?!

kokapu 30 июля 2018 | 18:05

Антон Вайно стал руководителем межведомственной группы по противодействию незаконным финансовым операциям
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Слово "противодействию" в новость явно попало по ошибке.

angrew 30 июля 2018 | 18:06

Смотрящий?

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