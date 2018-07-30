Строение в Сочи, при пожаре в котором погибли 8 человек, было возведено незаконно

Об этом ТАСС сообщили в Следственном управлении по Адлерскому району в Сочи. Там утверждают, что постройка никак не оформлена – это самострой. По данным следователей, в огне погибли родственники хозяина и работники кафе, которое находилось в этом здании. В сочинской больнице с ожогами остаются одна женщина, хозяин постройки и его племянник.