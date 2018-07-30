Строение в Сочи, при пожаре в котором погибли 8 человек, было возведено незаконно
Об этом ТАСС сообщили в Следственном управлении по Адлерскому району в Сочи. Там утверждают, что постройка никак не оформлена – это самострой. По данным следователей, в огне погибли родственники хозяина и работники кафе, которое находилось в этом здании. В сочинской больнице с ожогами остаются одна женщина, хозяин постройки и его племянник.
Комментарии8
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oneoretwo 30 июля 2018 | 17:37
...хорошо, что исчо не полыхнули оклеенные шуйгу ядовитым и горючим материалом (хромая лошадь) пятиэтажки... а новострой в сочи незаконен чуть более, чем на 95 %...
ичсх, все об этом знают, как говорит "гарант".... забыл, чего он там гарантирует...
evgeny_biolog 30 июля 2018 | 17:43
А сколько незаконных построек по России?
peresvet73 30 июля 2018 | 17:53
А почему никто из властей не пресёк незаконное возведение строения? Те, кто поставлен следить за законностью...
oneoretwo 30 июля 2018 | 18:14
peresvet73: Те, кто поставлен следить за законностью...
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...вы, наверное, будете смеяться, но поставлены они туда не за этим...
sapiens17 30 июля 2018 | 17:53
Если пожар или разрушение - то постройка незаконная.
Если военный в плену - то вчера уволился.
Если сотрудник МВД попался на преступлении - вчера был уволен из рядов ...
oneoretwo 30 июля 2018 | 18:36
sapiens17: это называицца вешать лапшу о сакральности "власти"...
gregor 30 июля 2018 | 17:59
Все строения возводятся с разрешения местных начальников , но когда они горят , становятся незаконные .
avista__ 30 июля 2018 | 18:06
Эту страну погубит коррупция (с)