В российских школах не хватает преподавателей русского и иностранных языков, математики и начальных классов

К такому выводу пришли эксперты Общероссийского народного фронта и фонда «Национальные ресурсы образования». Об этом организации рассказали сами сотрудники сферы образования, — сказала «Эху» член Центрального штаба ОНФ Любовь Духанина.

Проблема нехватки учителей в российских школах, о которой ранее сообщил Общероссийский народный фонд (ОНФ), объясняется недостатком финансирования в сфере образования. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» создатель и директор школы «СОлНЦе» Павел Шмаков.

«В России есть 5-10% хороших школ, а остальные школы государство не смотрит. На образование денег не выделяется. Большинству нормальных школ не удается «выплывать» и там жуткие ситуации по разным причинам в разное время. Крыши текут, дети туда идти не хотят, мужчины туда не идут», — сказал П.Шмаков.

По словам педагога, в России на данный момент происходит дифференциация школ на хорошие и плохие. «Хороших школ, к сожалению мало, денег на них не хватает», — отметил П.Шмаков.