В российских школах не хватает преподавателей русского и иностранных языков, математики и начальных классов
К такому выводу пришли эксперты Общероссийского народного фронта и фонда «Национальные ресурсы образования». Об этом организации рассказали сами сотрудники сферы образования, — сказала «Эху» член Центрального штаба ОНФ Любовь Духанина.
Проблема нехватки учителей в российских школах, о которой ранее сообщил Общероссийский народный фонд (ОНФ), объясняется недостатком финансирования в сфере образования. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» создатель и директор школы «СОлНЦе» Павел Шмаков.
«В России есть 5-10% хороших школ, а остальные школы государство не смотрит. На образование денег не выделяется. Большинству нормальных школ не удается «выплывать» и там жуткие ситуации по разным причинам в разное время. Крыши текут, дети туда идти не хотят, мужчины туда не идут», — сказал П.Шмаков.
По словам педагога, в России на данный момент происходит дифференциация школ на хорошие и плохие. «Хороших школ, к сожалению мало, денег на них не хватает», — отметил П.Шмаков.
Комментарии2
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bozk 30 июля 2018 | 17:12
Ничего, сейчас новый мультик про супер ракету, неимеющую аналогов в мире, снимут. И всё забудется.
tks 30 июля 2018 | 17:21
Кастовое, феодальное государство. Почему феодализм должен миновать образовательные учреждения?