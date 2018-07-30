Главный редактор Эха Москвы Алексей Венедиктов ушел из Совета директоров радиостанции
У себя в Телеграм-канале он пишет, что миноритарных акционеров в Совете директоров теперь будет представлять его заместитель Екатерина Годлина. Причины ухода из Совета директоров Венедиктов не уточнил.
Комментарии4
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jon 30 июля 2018 | 17:15
Как ушел? Почему ушел? Взял и ушел)
piterjanis 30 июля 2018 | 17:16
и всё?
askol2016 30 июля 2018 | 17:19
Выперли? Или, "Я устал, я ухожу!"?
good_sadness 30 июля 2018 | 17:19
Внук семи орденов, как юный пионер, на всё готов!