Национальный центр кибербезопасности Литвы рекомендует не пользоваться приложением «Яндекс.Такси»

Оно на прошлой неделе начало работу в этой стране. Как сообщает портал «Делфи» со ссылкой на Минобороны, приложение, возможно, создает условия для незаконного сбора личных данных из-за того, что оно, якобы, запрашивает большое количество конфиденциальной информации.