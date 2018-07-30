Национальный центр кибербезопасности Литвы рекомендует не пользоваться приложением «Яндекс.Такси»
Оно на прошлой неделе начало работу в этой стране. Как сообщает портал «Делфи» со ссылкой на Минобороны, приложение, возможно, создает условия для незаконного сбора личных данных из-за того, что оно, якобы, запрашивает большое количество конфиденциальной информации.
Комментарии3
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danko_voila 30 июля 2018 | 17:10
Незаконного вызова такси в свободную Литву. Где данко1 спец в Литве?
salhomir_murza 30 июля 2018 | 17:20
danko_voila:
Вызов Яндекс. Такси, должен приравниваться в Литве, Украине, Грузии и других странах победивших демократию, к врагам Родины и демократии.
salhomir_murza 30 июля 2018 | 17:18
Украина пошла дальше Литвы.
Издатели учебника географии Украины 2016 года окончательно обезумели.
"Непреодолимая тяга к звездам - это особенность украинского характера. Украинцы в этой области сделали больше, чем все другие народы мира вместе взятые. - не моргнув глазом, заявляют авторы этого опуса. - Теорию космических полетов разработали и воплотили в жизнь этнические украинцы О. Засядько, М. Кибальчич, К. Циолковский-Наливайко, Ю. Кондратюк, С. Королев, В. Глушко, В. Челомей, М. Яримович, С. Дудчак, М. Янгель, Г. Лозино-Лозинский, И. Сикорский. Наша нация дала миру Крылья".
http://4book.org/uchebniki-ukraina/8-klass/2312-geografiya-8-klas-maslyak-2016/tema-1-demografichni-procesi-i-statevo-vikoviy/page-250