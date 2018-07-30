Киностудия «Чеченфильм», в отношении которой МВД возбудило дело о мошенничестве, ликвидирована еще в 14-ом году
Киностудия «Чеченфильм», в отношении которой МВД возбудило уголовное дело о мошенничестве, ликвидирована еще в 14-ом году. Об этом Интерфаксу заявил пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов. По его словам, гендиректор студии давно покинул Россию. Ранее РБК сообщал, что компания получила от Минкульта России 22 миллиона рублей на производство фильма, однако картина не была снята, а деньги государству не возвращены. Каримов утверждает, что власти Чечни не имеют никакого отношения к «Чеченфильму», поскольку это самостоятельное юридическое лицо.
Комментарии7
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jamba 30 июля 2018 | 17:12
Тут Альвишка лукавит! В сети, если погуглить, есть фотки Рамзана с руководителем этого "Чечен-фильма". И, даже какие то слова, типа: мы идем, Голливуд скоро зачахнет;)))))))))))))))))))))))))))))
danko1 30 июля 2018 | 17:12
Запредельно наглое враньё, что власти Чечни к своей карманной киностудии отношения не имеют.
danko_voila 30 июля 2018 | 17:20
danko1: старая маразматичка. Спец в чеченфильме. Наглое запредельное ворье!
oneoretwo 30 июля 2018 | 17:14
Киностудия «Чеченфильм»...ликвидирована еще в 14-ом году
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надо же, как кстати...
tks 30 июля 2018 | 17:19
А что же в 14-м году не возбудились? Духу не хватило?
vladvinn73 30 июля 2018 | 17:19
ха! ха-хаха!
gregor 30 июля 2018 | 17:20
22 миллиона ...... в пропасть .... .
86 % телевизионного растениеводства одобрямс .