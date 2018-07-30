Киностудия «Чеченфильм», в отношении которой МВД возбудило дело о мошенничестве, ликвидирована еще в 14-ом году

Киностудия «Чеченфильм», в отношении которой МВД возбудило уголовное дело о мошенничестве, ликвидирована еще в 14-ом году. Об этом Интерфаксу заявил пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов. По его словам, гендиректор студии давно покинул Россию. Ранее РБК сообщал, что компания получила от Минкульта России 22 миллиона рублей на производство фильма, однако картина не была снята, а деньги государству не возвращены. Каримов утверждает, что власти Чечни не имеют никакого отношения к «Чеченфильму», поскольку это самостоятельное юридическое лицо.