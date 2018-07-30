В одном из СИЗО Оренбургской области обнаружен мертвым заключенный

По данным местного интернет-издания «Орск.ру», 36-летний мужчина был найден в камере повешенным. Региональное управление ФСИН подтвердило факт смерти человека, не уточняя, кем он являлся и в каком статусе находился в СИЗО. Издание «Аргументы и факты» называет умершего обвиняемым, в ФСИН начата служебная проверка.