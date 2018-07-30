В одном из СИЗО Оренбургской области обнаружен мертвым заключенный
По данным местного интернет-издания «Орск.ру», 36-летний мужчина был найден в камере повешенным. Региональное управление ФСИН подтвердило факт смерти человека, не уточняя, кем он являлся и в каком статусе находился в СИЗО. Издание «Аргументы и факты» называет умершего обвиняемым, в ФСИН начата служебная проверка.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
danko1 30 июля 2018 | 17:10
У нас даже СВИДЕТЕЛЬ по мелкой краже без 2-х рук найден был повешенным в кабинете следователя.
Путинские полицаи гестаповцам не уступают. И такие случаи- повседневность, которые только сейчас публичными становятся, пока шумиха поднята. А потом опять тишина будет.
danko_voila 30 июля 2018 | 17:14
danko1: старая маразматичка спец в СИЗО. А потом.
danko_voila 30 июля 2018 | 17:16
danko1: ты проверь что бы тебя неодекватную без головы в тумбочке нашли. В маями.
evgeny_biolog 30 июля 2018 | 17:16
"мужчина был найден в камере повешенным."
Случайно нашли?