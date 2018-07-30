Греческий суд поддержал запрос Москвы об экстрадиции Александра Винника, обвиняемого в мошенничестве
Его выдачи добиваются также Франция и США.
За нашим соотечественником уже выстроилась очередь из желающих отдать его под суд в своей юрисдикции. Пожалуй, самые серьезные обвинения против него выдвигают американцы. Россиянин якобы создал электронную площадку для совершения киберпреступлений и отмыл не менее 4 миллиардов долларов через биткоины.
Французские власти также обвиняют Винника в отмывании денежных средств и мошенничестве. Мужчина крал личные данных пользователей, а потом возвращал их за вознаграждение. Потерпевшими проходят около 6 тысяч человек.
Наконец на родине, в России Винник обвиняется в мошенничестве к сфере компьютерной информации. Причем в этом случае он написал явку с повинной. Судьбу россиянина теперь решит Минюст Греции.
Александр Винник находится под стражей с прошлого лета.
Комментарии3
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kokapu 30 июля 2018 | 17:16
Ну все, готов новый депутат в Госдуре.
sparky 30 июля 2018 | 17:16
Прям как за лучшего футболиста дерутся :))
kondrat_vlad 30 июля 2018 | 17:16
Достойный человек, смотрелся бы неплохо в Думе вместе с ворами и бандитами.