Греческий суд поддержал запрос Москвы об экстрадиции Александра Винника, обвиняемого в мошенничестве

Его выдачи добиваются также Франция и США.

За нашим соотечественником уже выстроилась очередь из желающих отдать его под суд в своей юрисдикции. Пожалуй, самые серьезные обвинения против него выдвигают американцы. Россиянин якобы создал электронную площадку для совершения киберпреступлений и отмыл не менее 4 миллиардов долларов через биткоины.

Французские власти также обвиняют Винника в отмывании денежных средств и мошенничестве. Мужчина крал личные данных пользователей, а потом возвращал их за вознаграждение. Потерпевшими проходят около 6 тысяч человек.

Наконец на родине, в России Винник обвиняется в мошенничестве к сфере компьютерной информации. Причем в этом случае он написал явку с повинной. Судьбу россиянина теперь решит Минюст Греции.

Александр Винник находится под стражей с прошлого лета.