Алексей Венедиктов покинул совет директоров Эха Москвы

Главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов сообщил, что покинул свой пост в совете директоров радиостанции.

«Я покинул Совет Директоров Эха Москвы. Миноритариев теперь там будет представлять мой заместитель Екатерина Годлина», — написал Алексей Венедиктов в своем телеграм-канале.

В разговоре с РБК он сообщил, что решение уйти из совета директоров было принято из-за «конфликта интересов». «Я ушел из совета директоров, он переизбран. Я не выдвинул своей кандидатуры, а выдвинул кандидатуру своего заместителя», — сказал он.

По словам Венедиктова, он представлял в совете директоров миноритарных акционеров — 34%.

«Генеральным директором был предложен бюджет, против которого я возражал, однако большинство одобрило этот бюджет. Я голосовал против. У меня возник конфликт интересов», — пояснил он, указав на то, что с одной стороны он был главным редактором, а с другой — членом совета директоров.

«В ходе обсуждения выяснилось, что Путин, говоря о финансировании «Эха Москвы», был прав. В том смысле, что генеральный директор брал возвратные кредиты, то есть нас кредитовал Газпромбанк. Я возражал Владимиру Владимировичу. Если считать, что кредитование — это финансирование, то Путин знал больше, что происходит в «Эхо Москвы», чем главный редактор и член совета директоров», — заявил Венедиктов.