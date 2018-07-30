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16:32, 30 июля 2018

Алексей Венедиктов покинул совет директоров Эха Москвы

Главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов сообщил, что покинул свой пост в  совете директоров радиостанции.

«Я покинул Совет Директоров Эха Москвы. Миноритариев теперь там будет представлять мой заместитель Екатерина Годлина», — написал Алексей Венедиктов в своем телеграм-канале.

В разговоре с РБК он сообщил, что решение уйти из совета директоров было принято из-за «конфликта интересов». «Я ушел из совета директоров, он переизбран. Я не выдвинул своей кандидатуры, а выдвинул кандидатуру своего заместителя», — сказал он.

По словам Венедиктова, он представлял в совете директоров миноритарных акционеров — 34%.

«Генеральным директором был предложен бюджет, против которого я возражал, однако большинство одобрило этот бюджет. Я голосовал против. У меня возник конфликт интересов», — пояснил он, указав на то, что с одной стороны он был главным редактором, а с другой — членом совета директоров.

«В ходе обсуждения выяснилось, что Путин, говоря о финансировании «Эха Москвы», был прав. В том смысле, что генеральный директор брал возвратные кредиты, то есть нас кредитовал Газпромбанк. Я возражал Владимиру Владимировичу. Если считать, что кредитование — это финансирование, то Путин знал больше, что происходит в «Эхо Москвы», чем главный редактор и член совета директоров», — заявил Венедиктов.

Комментарии

42

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kryimzdick 30 июля 2018 | 16:37

скоро Москау останется без Эхо. Или будет радиостанция про грядки и Собянинские успехи

jjuddgge_ddrredd 30 июля 2018 | 16:48

Венедиктов, конечно, голова, ему палец в рот не клади...
Но всё это - инфошум. Актуальность "Эха" близка к нулю в нашей стране.
Объясняю. Да, эхо пожалуй единственное массовое СМИ в стране, где хоть какую-то релевантную инфу можно узнать о положении дел в стране.
При этом всё, что связано с Трампом и Америкой - фейки пр-ва Карины Орловой.
Да, Я благодарен "Эхо" за публикацию расследований Навального и многое другое. Но. 90% народонаселения ничего это не интересует. В интернет заходят исключительно ради котиков и узнать цены на товары. Ну букинг ещё.
"Эхо" неэффективно.Ибо население не интересуется. Населению ближе Соловьёв и его "Эксперты". Если закроюьт "Эхо" - Я огорчусь. Остальные не заметят.
Увы.

kryimzdick 30 июля 2018 | 16:49

jjuddgge_ddrredd: Путин обещал Венедиктову не вмешиваться. До этого обещал не трогать пенсионеров, пока у власти. Пенсионеров уже кинули.

ebpo_ykpon 30 июля 2018 | 17:03

kryimzdick: а Путин-то тут при чем, чебурашка? Иль тебе поштучно за каждого Путина плотют?

heklya 30 июля 2018 | 16:53

jjuddgge_ddrredd: Население - это кто ?

jjuddgge_ddrredd 30 июля 2018 | 17:02

heklya: Пустоголовый, население - это граждане страны, т.е. люди, имеющие паспорт РФ.
Всем понятно, но имбецциллофф, вроде вас, хлебом не корми, вы всегда и везде лезете со своими туповатыми комментами замусоривая комменты)))

mayer 30 июля 2018 | 16:56

jjuddgge_ddrredd: Никак не могу согласиться. Эхо Москвы занимает важнейшее и уникальное место на информационно-дискуссионной карте страны. А интересанты "котиков" и расценок всегда и повсюду было много, на десятках и сотнях соответствующих сайтов. И "90%" населения вообще ничего не интересует, кроме своих кошельков, и это не вина ЭМ.

jjuddgge_ddrredd 30 июля 2018 | 17:08

mayer: ?
Населению не интересно это "важнейшее и уникальное место".
Комменты на "Эхо" являются уже давно лежбищем для идиотов, вроде вас)))
Если нет массовости - нет актуальности. Т.е. если закроют "Эхо". подавляющее большинство населения страны и не заметит. А если закроют Соловьёва - заметят.
Опять не понятно для альтернативно-одарённых никчёмных хомячков?
Вы, балбес бесполезный, хотя бы участие в каких-нибудь оппозиционных пикетах принимали бы, а не обтирались вы здесь никому не нужный.
OMG, как ничтожны эти опп. хомяки, тьфу!

rips4 30 июля 2018 | 17:01

jjuddgge_ddrredd: эхо- очень даже эффективно! Никто не сделал больше, для пятого и шестого призедентских сроков путина и долгих еще лет отращивания едросовских жоп в уютных креслицах! Ибо на фоне того же навальнера, или не дай Бог гозмана, самый мерский из едросни, для основной массы населения, не так уж и мерзок кажется!
Разгон эха, и исчезновение всей этой либерастической бредятины и фейков , это шаг вперед к появлению реальной оппозиции.

vezdehod 30 июля 2018 | 17:14

jjuddgge_ddrredd:
"Эхо" неэффективно.Ибо население не интересуется. Населению ближе Соловьёв и его "Эксперты". Если закроюьт "Эхо" - Я огорчусь. Остальные не заметят.
Увы.
==================================================================================
Есть такая поговорка...Я - головка от "болта", так что твоё огорчение никого не колышет - переберёшься на "КП", там таких ждут.

(комментарий скрыт)

r88w556xl4 30 июля 2018 | 16:52

kryimzdick: Не беспокойся, чтобы русофобов оставили без их места сбора в России - такому никогда не бывать. Потому что, а) Эхо М это проект Кремля, чтобы взять всех русофобоэкстремистов на карандаш и вести их учёт: б) Никакое другое широко известное СМИ не демонстрирует русофобское гнильё в самом своём ярком натурализме, вызывая стойкий иммунитет у подавляющего большинства российского народа к самому слову "оппозиция".

noxepy_7_40_ 30 июля 2018 | 16:38

Це зрада, чi перемога? Как из душа окатило... Дотянулся проклятый Путен...

edyunia 30 июля 2018 | 16:49

noxepy_7_40_: \\Це зрада, чi перемога?\\
Кому что, тебе же надо напрячься, так-как при любых раскладах ты в минусах.

danko1 30 июля 2018 | 16:38

Если на сайте портянки омерзение вызывают, то на самом Эхо портяночное начальство?

monterado_ancona_marche 30 июля 2018 | 16:40

Хорошая новость...
Ещё бы с главредов и шоблу свою журношлюшную забрать на Эхо Вильнюса, было бы вообще замечательно.
А сюда адекватных, умных людей, пусть оппозиционно настроенных, но любящих свою страну Россию и не мечтающих пить баварское, сдать Ленинград и прочее...

ukov 30 июля 2018 | 16:44

monterado_ancona_marche:
не получится...родители не те!

kryimzdick 30 июля 2018 | 16:46

monterado_ancona_marche: это типа Соловьева, который пьет баварское непосредственно у себя на озере Комо, недалеко от источника?

kryimzdick 30 июля 2018 | 16:47

Или Шей6нина, которого украинский патриот оплевал аж в Вероне?
А че Кобзон в этот раз не доехал до итальянских медиков? Залечат ведь наши врачи-вредители русского патриота Кобзона.

monterado_ancona_marche 30 июля 2018 | 16:51

kryimzdick: Соловьёв - хорошая кандидатура, но он не пойдёт. У него есть свои неплохие 6 соток. Шаргунова можно вполне...

rogerrabbit 30 июля 2018 | 16:58

monterado_ancona_marche: Соловьёв - хорошая кандидатура, но он не пойдёт. У него есть свои неплохие 6 соток

на озере Комо
как полагается

kokapu 30 июля 2018 | 16:56

monterado_ancona_marche: Хорошая новость...
Ещё бы с главредов и шоблу свою журношлюшную забрать на Эхо Вильнюса, было бы вообще замечательно.
А сюда адекватных, умных людей, пусть оппозиционно настроенных, но любящих свою страну Россию и не мечтающих пить баварское, сдать Ленинград и прочее...
----------
Дурилка, кто ж тебе тогда за комментарии платить будет, если на "Эхе" только ваши пастись станут? Ты же не гадишь на RT или "Звезде"?

monterado_ancona_marche 30 июля 2018 | 17:20

kokapu:мне никто не платит, я это делаю по зову сердца. Тебе, Иуде, продавшемуся за 30 сребреников, это не понять...))

zemljanka 30 июля 2018 | 16:41

Вовремя сваливает.

neon999 30 июля 2018 | 16:54

zemljanka: раз пошла мода сажать кого ни попадя «для острастки», даже лояльных своих, то и на Венике какой-нибудь майор мог захотеть себе звездочку заработать.

sapiens17 30 июля 2018 | 16:42

"Алексей Венедиктов сообщил, что покинул свой пост в совете директоров радиостанции."

Хорошо бы узнать мотив? Думаю, что Венедиктов расскажет и пояснит.
Ротация, новые люди - а почему бы и нет? Никто не вечен.

sadda 30 июля 2018 | 16:43

Будет еще один сайт "Лижем жопу Путину и его воровской шобле!"

tremens_delirium 30 июля 2018 | 16:45

На кого ж ты нас покинул...

trender 30 июля 2018 | 16:45

Долго держался, старик.

slawa1940 30 июля 2018 | 16:46

Что случилось,что приключилось?

dyymm 30 июля 2018 | 16:46

Наконец-то... Надеюсь этого с эха вообще турнут и Корзуна вернут.

mas_mas 30 июля 2018 | 16:46

Бояться надо не того, что уйдёт Путин, а того, что уйдёт Венедиктов.

neon999 30 июля 2018 | 16:49

Подковерные игры: мол, как хотите, так и понимайте.

profi1962 30 июля 2018 | 16:51

Это не комментарий, объясните что и как? Или все переорентироваться надо? Ну ожидал? Ждем комментарии, но вы и послать можете!

addi 30 июля 2018 | 16:52

У "Эха" судьба независимого "НТВ" ? Опять через(через колено) спор "хозяйствующих
субъектов" ?....

profi1962 30 июля 2018 | 16:54

Дали понять???????

jamba 30 июля 2018 | 16:55

Что, началась погрузка на "философский пароход"?;)))))))) С вещами или как?)

profi1962 30 июля 2018 | 16:56

Не очень честно, еще в субботу так бодро комментировал, а тут это кидок. Ждем комментарии и в том числе от Гонапольского.

heklya 30 июля 2018 | 16:58

Ну что ж, вернусь на привычные Голос Америки и Радио Свобода....

jetsam 30 июля 2018 | 17:00

по всей стране началось?

---
Автобус.едут военный, мужик и еврей.
Ситуация: военный смотрит на часы - на еврея - на часы - на еврея
и тут как бы ни с того ни с сего начинает его избивать.
Фигачит его, тут мужик подключается, тоже начинает мочить его.
менты забрали всех и в итоге дело дошло до суда.
Судья спрашивает у военного:
- Вот вы! Вы же военный! Где ваша честь, где ваше достоинство,
почему вы избили человека?!
Военный отвечает:
- Ну а что я должен был сделать. Вы представте - я стою, приходит еврей,
становится рядом, наступает мне на ногу и стоит. Я для себя дал ему пять минут
- если не слезет - убью. В итоге через пять минут я и начал его бить.
Судья мужику:
- Ну а вы! Ну а вы-то зачем? Что он вам сделал?
Мужик:
- Ну а вы себе представьте: стою я, вижу стоит военный и еврей.
Военный смотрит то на часы - то на еврея, то на часы - то на еврея.
А потом как начнет его пи*дить, я думал, что, наконец, по всей стране началось.

--- (с) вариантов много. в совк.время - обычно про еврея.

vasilevs 30 июля 2018 | 17:05

Кватит, Веня. Похоже слишком длинная сопля попалась. Ни как перекусить не можешь?!

(комментарий скрыт)

satttana_perrrkele 30 июля 2018 | 17:14

Покинул совет директоров, а не оставил пост главного редактора.
Дистанцировался от крыс, еще лесинских.
Точно так же мог бы выйти из совета директоров аэрофлота (если бы там был).
Паника- ни о чем

sasha2011 30 июля 2018 | 17:14

А причём здесь какая-то Годлина?
Почему бы не назначить Кабаеву?

А если серьёзно, то это что? Процесс пошёл???
Очень жаль, если это так...

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