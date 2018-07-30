Российский бренд бытовой техники использовал образ Владимира Путина для рекламы своих товаров
На рекламном ролике, который опубликован в YouTube, Путин под музыку обедает, идет к холодильнику и останавливается у кухонного стола. По пути его движения всплывают значки с обозначением моделей кухонной техники. Кадры были взяты из программы «Центральное телевидение» 2012 года. Ведущий разговаривал с Путиным в бассейне, самолете и на кухне.
Комментарии12
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bozk 30 июля 2018 | 16:37
Не образ, а святой лик лучезарного солнышка
danko1 30 июля 2018 | 16:43
bozk: Постановочные кадры, когда не показали дегустаторов, как Путина его спец.питание готовят.
Хотя то, что показали как этот гопник в одиночестве обедает даже на день рождения, без тогда еще жены и без дочерей. Поэтому он любит в день рождения в тайгу убегать.
boooben 30 июля 2018 | 16:47
Ну должно же это мурло хоть на что-то сгодиться?
serhio_25__ 30 июля 2018 | 16:59
А бренд-то какой. Я понимаю, что хомяки и кастрюльки должны быть в курсе, ведь он ваш бог и в курсе всего, что происходит с Путиным. Так кой бренд?
fig_vvam 30 июля 2018 | 17:02
serhio_25__: Подрабатывает галерщик в рекламе.
Понятно, не нагребся еще. Вот так все гребет и гребет.
spb_aborigen 30 июля 2018 | 17:05
Да, и все под себя...
andre_klimov 30 июля 2018 | 17:12
serhio_25__:
Источник новости - RNS (русская Служба Новостей).
https://rns.online/consumer-market/FaS-proverit-reklamnii-rolik-Bork-s-ispolzovaniem-obraza-Putina-2018-07-30/
fresh_breeze 30 июля 2018 | 16:38
"Путин под музыку обедает, идет к холодильнику и останавливается у кухонного стола"
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Тяжела доля разведённого мужчины; всё сам, в том числе и на кухне.
sim202_ 30 июля 2018 | 16:56
Не буду строить бассейн, покупать самолет и пользоваться кухней.
Да и вообще, кухня становится атавизмом...
andre_klimov 30 июля 2018 | 17:14
sim202_:
С чего бы вдруг? Это я - по поводу кухни...
kokapu 30 июля 2018 | 17:05
Бренд "Путин" годится только для туалетной бумаги. У меня есть готовый слоган: "Посри на Путина!"
jetsam 30 июля 2018 | 17:18
и что.
а мультики на фоне путена в кремле при рассказе о чудесах военной техники?
та же реклама с путеном. только на фоне толпы идиотов радостно мычащей мелодию
"мы с тобой, дядя вова, до первого выстрела,
ты так и знай, ты так и знай..."
везде реклама с путеном.
и колбасы и шмайссера и камаза и стерха и греческой амфоры.