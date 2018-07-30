Российский бренд бытовой техники использовал образ Владимира Путина для рекламы своих товаров

На рекламном ролике, который опубликован в YouTube, Путин под музыку обедает, идет к холодильнику и останавливается у кухонного стола. По пути его движения всплывают значки с обозначением моделей кухонной техники. Кадры были взяты из программы «Центральное телевидение» 2012 года. Ведущий разговаривал с Путиным в бассейне, самолете и на кухне.