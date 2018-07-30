Главное военно-политическое управление создано в Минобороны
Указом президента, управление в ранге замминистра возглавил генерал-полковник Андрей Картаполов. Ранее он занимал пост командующего российской группировкой в Сирии. Он также возглавлял Западный военный округ.
Комментарии23
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danko1 30 июля 2018 | 16:36
Так и политруки скоро появятся, презираемые в армии, на фронте и в мирное время.
А там и путинские уголки.
kindman_a 30 июля 2018 | 16:42
danko1:
Как эти бездельные политруки-полканы сладко жили в ССР - мммммммммммммм, мечтать только можно!
Но сейчас туда вся сволота кинется по блату и по подлости.
fig_vvam 30 июля 2018 | 16:45
danko1:
Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем. 10 Бывает нечто, о чем говорят: «смотри, вот это новое»; но [это] было уже в веках, бывших прежде нас. Кохе́лет (Экклезиаст).
И все это цитируют, но не был Кохелет диалектиком и не знал что развитие идет по сп ирали, а не просто повторяет предыдущее.
Вот и замполиты вернулись в армию. Но теперь они еще и попами дополрнены
так что будут теперь ходить парами.
serhio_25__ 30 июля 2018 | 16:53
Давно пора. Лучший солдат, это мотивированный солдат.
alehan15274 30 июля 2018 | 16:54
Это чего - типа политруки дармоеды опять ? Надо уж и заград отряды тоже. А то вдруг война с империалистическими хищниками? :)))
vilingrad 30 июля 2018 | 16:37
Комиссары уже есть. Теперь- загранотряды. В общем, тоже есть.
armeec 30 июля 2018 | 16:38
vilingrad: Безграмотность - отличительная черта либералов. ;)
kindman_a 30 июля 2018 | 16:44
armeec:
Отсутствие опыта службы в Вооруженных силах в силу наличия энуреза, плоскостопия и слабоумия, сразу образовавшихся при вручении повесточки в армию - отличительная черта пригожинских судаков.
navsegda 30 июля 2018 | 16:47
armeec: нет никаких "либералов" , это фейк который вы сами себе придумали
sensei54 30 июля 2018 | 16:37
Здорово! Давно не виделись!
babich174 30 июля 2018 | 16:38
Ну, вот. И до ГПУ дожили.
arye_11 30 июля 2018 | 16:52
babich174:
Не-а...
ГПУ, это все же, нечто иное. Это предшественник НКВД и КГБ.
А то, что вы имеете ввиду, называется ГлавПУР.
sensei54 30 июля 2018 | 17:03
arye_11: Только теперь сидеть там будет не чучело Епишева, а какая-нибудь сволочь из молодых, да ранних.
meteor9 30 июля 2018 | 16:39
Ещё один шажок назад в СССР
bozk 30 июля 2018 | 16:44
meteor9: вперёд в прошлое
danko1 30 июля 2018 | 16:47
bozk: Сегодня даже 2 шажка в прошлое: официально озвучены термин "враги народа" и желание списки формировать, и ГПУ.
bondarenkovg 30 июля 2018 | 16:47
Обманчива наша земная стезя,
Идёшь то туда, то обратно,
И дважды войти в одну реку нельзя,
А в то же говно - многократно.
(И.Г.)
serg05 30 июля 2018 | 16:55
Совок все ближе.
sasha2011 30 июля 2018 | 16:55
Генерал Картаполов?
А почему не внук Епишева?
Или он уже давно живёт на Западе?
skier64 30 июля 2018 | 16:56
...Я думаю, ученые наврали,
Прокол у них в теории, порез:
Развитие идет не по спирали,
А вкривь и вкось, вразнос, наперерез...
(В.С.Высоцкий, "У профессиональных игроков")
kokapu 30 июля 2018 | 17:01
А говорят, на пенсии людям не хватает. Не было бы денег в бюджете, не плодили бы этих дармоедов, "патриотов" за жалование.
vinsentvangog2 30 июля 2018 | 17:07
РЕБЯТА - назад в ссср , так мы дойдём и до возрождения ЧК ...
jetsam 30 июля 2018 | 17:09
обана.
а я все думал - нафига переиздали сказку 28 панфиловцев?
ну теперь надо ждать институт комиссаров и наркомов.
а там и тройки введут.
у кого портрет тов.Берии сохранился? Скан запостите...
и где багетная, что рамочки золотом кроет?
* метео-прогноз - соль и спички нынче начнут исчезать из продажи. и гречка.