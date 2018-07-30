Суд в Салониках постановил выдать Александра Винника России
В нашей стране он обвиняется в мошенничестве в сфере компьютерной информации. Ранее другой греческий суд постановил выдать Винника Франции, также направившей запрос на его экстрадицию. 4 сентября законность этого вердикта проверит Верховный суд. Также был удовлетворен и запрос на экстрадицию Винника, направленный США. Окончательное решение о том, кому будет выдан подозреваемый, должен принять министр юстиции Греции.
Комментарии3
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avp235 30 июля 2018 | 16:38
Главное в жизни - быть нужным людям.
grazschdanin 30 июля 2018 | 16:44
С утра Ковальчук, теперь Винник...
Похоже где то сдохло что то большое.
andre_klimov 30 июля 2018 | 16:54
Самое смешное - есть четыре(!) решения судов, соответственно о допустимости выдачи в США (первый российский запрос), Францию (два французских запроса) и Россию (второй российский запрос). Но это - абсолютно нормально. Поскольку суд в Салониках выносит решения не об экстрадиции, а о допустимости экстрадиции, оценивая правомочность запроса. Окончательное решение об экстрадиции будет принимать уже министр юстиции Геции.