Суд в Салониках постановил выдать Александра Винника России

В нашей стране он обвиняется в мошенничестве в сфере компьютерной информации. Ранее другой греческий суд постановил выдать Винника Франции, также направившей запрос на его экстрадицию. 4 сентября законность этого вердикта проверит Верховный суд. Также был удовлетворен и запрос на экстрадицию Винника, направленный США. Окончательное решение о том, кому будет выдан подозреваемый, должен принять министр юстиции Греции.