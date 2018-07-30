Следствие рассматривает ходатайства о снятии обеспечительных мер со счетов компаний братьев Магомедовых
Следствие рассматривает ходатайства о снятии обеспечительных мер со счетов компаний братьев Магомедовых, арестованных в рамках дела о создании преступного сообщества. Об этом на заседании Мосгорсуда, где рассматриваются жалобы соответствующих организаций, сообщила следователь. Зиявудин и Магомед Магомедовы обвиняются в особо крупных хищениях. Аресты наложены на счета и доли в уставных капиталах 24 их компаний. С нескольких расчетных счетов аресты уже сняты.
Комментарии1
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neon999 30 июля 2018 | 16:57
А что, Сечин уже откусил то, что собирался ? Журналисты любят звонить про всякую хрень, а о самых важных обстоятельствах - молчок !