Адвокат Ирина Бирюкова просит предоставить заключённому Евгениею Макарову государственную защиту

Соответствующее заявление она направила в Следственный комитет. Адвокат напомнила, что ее подзащитный опасается за свою жизнь после начала расследования в отношении сотрудников колонии, которые пытали его. Бирюкова рассказывает, что сейчас Макаров практически не выходит из одиночной камеры, находится под видеонаблюдением и просит никуда его не выводить без личного присутствия адвоката. Сама Бирюкова уехала из страны и также запросила для себя государственную защиту.